Milan, nuova idea dalla Premier League per sostituire Theo Hernandez

Il futuro del francese in rossonero continua ad essere incerto: intanto spunta un nome nuovo per sostituirlo sulla fascia sinistra.

La trattativa per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez non è decollata, almeno finora. Anche se Zlatan Ibrahimovic ha sempre ostentato tranquillità quando è stato interpellato sul tema, in realtà il Milan non sembra affatto vicino a un accordo.

Il rendimento stagionale del terzino ha fatto riflettere tanto la dirigenza, che durante il calciomercato invernale aveva accettato l’offerta da quasi 50 milioni di euro del Como. È stato il nazionale francese a rifiutare il trasferimento nella squadra allenata da Cesc Fabregas, neopromossa in Serie A con una proprietà ricchissima e che sta investendo tanto.

Quella situazione ha fatto inevitabilmente pensare che il futuro dell’ex Real Madrid sarà lontano da Milano. Sapere che la dirigenza ha accettato una proposta per la sua cessione non ha fatto piacere al diretto interessato, che ha fatto trapelare sempre la voglia di rimanere e di prolungare il contratto.

Milan, un inglese al posto di Theo Hernandez?

Hernandez va in scadenza a giugno 2026, quindi i prossimi mesi saranno decisivi per stabilire il suo futuro. Senza accordo sul rinnovo, la cessione sarà inevitabile. Il Milan non può permettersi di perderlo a parametro zero tra un anno, meglio provare a incassare 25-30 milioni di euro durante la prossima finestra estiva del calciomercato.

In queste settimane stanno trapelando anche alcuni nomi di possibili sostituti di Theo. Tra i più quotati c’è Maxim De Cuyper, belga classe 2000 in forza al Club Brugge. C’è già stato un sondaggio con l’entourage per capire le eventuali condizioni per l’operazione. Il prezzo del cartellino si aggira sui 20-25 milioni. Piace pure Rayan Ait-Nouri, franco-algerino classe 2001 che milita nel Wolverhampton e che è assistito dall’agente Jorge Mendes. Prezzo superiore a quello di De Cuyper.

Negli ultimi giorni è emersa una nuova pista. Dall’Inghilterra è TeamTalk ad aver svelato che il Milan sta considerando anche Tyrick Mitchell, inglese classe 1999 che gioca nel Crystal Palace. A differenza dei due colleghi menzionati in precedenza, lui potrebbe arrivare a parametro zero: infatti, il suo contratto risulta in scadenza a giugno 2025. Alcune fonti inglesi, però, asseriscono che la reale scadenza è giugno 2027. Nel secondo caso, ci sarebbe un prezzo da pagare e sarebbe sicuramente superiore ai 20 milioni.

Mitchell è un giocatore importante per il Crystal Palace: ha collezionato 33 presenze stagionali e tutte da titolare. Il suo rendimento è stato positivo ed è normale che sia finito nel mirino di qualche club importante. Il Milan lo sta tenendo d’occhio.