Mossa a sorpresa Theo Hernandez, può ribaltarsi tutto al Milan

Momento delicato per Theo Hernandez al Milan con il terzino francese che sta vivendo quella che con ogni probabilità è la sua peggior stagione da quando veste la maglia rossonera.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2026 lascia pensare ad un suo addio al termine del campionato in corso considerato anche il fatto che le trattative per il rinnovo sembrano essersi fermate.

La vittoria ottenuta sul campo del Lecce ha ridato fiato ad un Milan che giungeva da tre sconfitte consecutive allontanandosi in maniera netta dalla zona che vale un posto in Champions League. Ai rossoneri non resta che vivere le prossime dieci sfide come delle finali per provare a centrare almeno la qualificazione ad un posto in Europa anche se le altre continuano a correre. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando per cercare di capire su chi puntare ancora in vista della prossima stagione e chi cedere per sistemare il bilancio e fare cassa. Il destino di Theo Hernandez appare segnato ma non è da escludere un ribaltone durante la prossima estate.

Calciomercato Milan, nuovo ribaltone sul futuro di Theo Hernandez

Il Milan è pronto a cedere Theo Hernandez durante la prossima estate ma chiede almeno 45 milioni di euro per il terzino sinistro della nazionale francese. Se non dovesse arrivare questa cifra non è da escludere che i rossoneri possano provare a riprendere i contatti per il rinnovo andando ad abbassare la proposta sull’ingaggio.

Non c’è nessuna intenzione di svendere il terzino durante la prossima estate con il Milan che sa di avere tra le mani uno dei migliori laterali d’Europa e, nel caso in cui non dovesse giungere l’offerta giusta i rossoneri sarebbero pronti a rivedere i propri piani. Il calciatore, dal canto suo, sarebbe felice di proseguire ancora la sua carriera con la maglia del Milan e potrebbe fare un passo verso le richieste della dirigenza per firmare un nuovo accordo.

Theo Hernandez chiede più di cinque milioni di euro all’anno per restare ancora al Milan con i rossoneri che vorrebbero confermare i quattro percepiti al momento. Molto dipenderà da quelle che saranno le offerte che giungeranno dopo il termine del campionato con il club che non vuole fare sconti per il suo addio.

Ci sono diversi club che hanno messo nel mirino il terzino sinistro francese, dal Real Madrid al Manchester United, passando per il PSG. Il Milan vuole 45 milioni di euro ma la stagione difficile vissuta dal laterale e il contratto in scadenza tra poco più di un anno rischiano di rendere difficile un’offerta del genere.