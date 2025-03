Camarda pronto a dire addio, nuova svolta in casa Milan

Il Milan sta riflettendo sul futuro di Camarda: a giugno la cessione in prestito è la soluzione ideale per tutti

Quella di Francesco Camarda è stata finora una stagione un po’ turbolenta. Doveva essere uno dei pilastri del Milan Futuro, la squadra U 23 che, per la prima volta nella storia, iniziava il proprio percorso in Serie C; dopo pochi mesi, però, si è subito unito alla prima squadra, con Paulo Fonseca che gli ha dato spazio ogni volta che lo ha ritenuto opportuno. Ricorderete che con il tecnico portoghese ha giocato anche la prima da titolare in Serie A contro il Cagliari (nell’immediato post Madrid) per sostituire l’infortunato Morata.

Aveva trovato anche il primo gol in Champions League con il Club Bruges, ma il VAR lo ha annullato per un fuorigioco millimetrico. A gennaio, poi, sembrava ad un passo dalla cessione: era tutto fatto per il suo passaggio al Monza in prestito, con l’idea che convinceva tutti, anche il ragazzo stesso, ma poi qualcosa è andato storto e alla fine Camarda è rimasto. Sta continuando a fare la spola fra prima squadra e Milan Futuro, ma a giugno bisognerà definire con maggior chiarezza la sua posizione.

Camarda via in prestito, i dettagli

Camarda, che ha compiuto 17 anni pochi giorni fa, ha la necessità di giocare con continuità e di essere protagonista, cosa che al Milan non è riuscito a fare in questa stagione, inevitabilmente. Ecco perché la società deve prendere in considerazione di nuovo l’idea di un prestito per dargli la possibilità di mettere minuti nelle gambe e di essere in campo ogni domenica ad alti livelli.

Il Monza potrebbe continuare ad essere una buona soluzione, soprattutto con la retrocessione in Serie B: è quello forse il livello più adatto in questo momento a lui per crescere nel miglior modo possibile. Ma in casa Milan si stanno valutando anche altre ipotesi insieme al suo entourage e magari si aprirà anche la possibilità di restare in Serie A. Il Genoa è un’idea, così come il Parma, e attenzione anche ad una piazza come quella di Udine, soprattutto se dovesse andar via Lorenzo Lucca (e chissà che gli affari in qualche modo non possano intrecciarsi).

Insomma, al momento sono soltanto idee ma la cessione di Camarda in prestito è un’ipotesi da tenere fortemente in considerazione. Adesso il ragazzo è concentrato su questo finale di stagione soprattutto per il Milan Futuro, che ha bisogno di un miracolo per evitare la retrocessione in Serie D.