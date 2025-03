Ha detto sì al Milan: l’affare sta per essere definito

Il suo arrivo al Milan sembra essere cosa fatta: la notizia è stata confermata in queste ore, tutti i dettagli

La stagione del Milan ha ben poco altro da offrire. Ai rossoneri resta soltanto la Coppa Italia per provare a regalare una piccola gioia ai tifosi, anche perché significherebbe aver eliminato l’Inter (e aver evitato un probabile Triplete dei cugini nerazzurri). In ogni caso, vincere il trofeo non cambierebbe granché il giudizio negativo di una stagione totalmente da dimenticare. Mentre Sergio Conceicao è al lavoro a Milanello per preparare la partita col Como, in via Aldo Rossi si sta programmando già la prossima stagione e, a meno di clamorosi colpi di scena, non ci sarà posto né spazio per l’attuale allenatore.

Il Milan è alla ricerca di una nuova guida tecnica così come di un direttore sportivo: è caccia aperta al profilo migliore, con Giorgio Furlani che continuerà ad avere la totale gestione nonostante i recenti fallimenti. Da giorni non si parla d’altro che del possibile ritorno di Massimiliano Allegri, considerato ad oggi il profilo migliore per prendere in mano le redini della squadra. E, insieme a lui, Fabio Paratici. In merito, ci sono importanti aggiornamenti.

Allegri-bis, ci siamo: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci siamo quasi per l’Allegri-bis: l’allenatore ha dato il suo ok di massima per allenare il Milan nella prossima stagione. Il tecnico, spiega il giornalista Claudio Raimondi, avrebbe già indicazioni per quanto riguarda la rosa: è a posto così, basterebbero solo pochi e mirati accorgimenti. Inoltre, ci sarebbe già un accordo di massima per quanto riguarda lo stipendio, che da molti veniva considerato come un ostacolo.

Il Milan e Allegri potrebbero trovare l’intesa per uno stipendio intorno ai 5 milioni. Nel frattempo i rossoneri avrebbero sondato anche altri allenatori come Fabregas, De Zerbi e anche Xavi, ma l’idea della società in questo momento è di prendere una garanzia e quindi un allenatore che ha già vinto in passato, ecco perché ha preso corpo la pista Allegri. Insieme a lui, come detto, un altro ex Juventus come direttore sportivo.

Paratici in questo momento è in pole per assumere questo ruolo e, come riportato ancora da Sportmediaset, nei prossimi giorni potrebbe incontrare Furlani per arrivare ad un accordo e parlare del progetto tecnico. Insomma, secondo i colleghi non ci sono più dubbi: il Milan vuole ripartire da loro due e presto potrebbero arrivare anche gli annunci.