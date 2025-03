Il Milan cambia pelle: difesa a tre per Conceicao

Il tecnico portoghese cambia il suo Milan. Le prove già contro il Lecce: ora nelle prossime sfide la conferma. Il Diavolo può cambiare

Ieri è iniziata la seconda settimana di lavoro senza turni infrasettimanali per Sergio Conceicao e il suo Milan. Un Milan, che i tifosi si augurano possa essere cresciuto ancora dopo altri giorni intensi di allenamento al centro sportivo di Carnago. A Lecce si è iniziato a vedere qualcosa di diverso rispetto alle precedenti partite.

Qualcuno, ad esempio, ha sottolineato la crescita di Theo Hernandez. L’ottima prestazione del francese non è certamente passata inosservata. Aver riposato ha sicuramente aiutato, come l’atteggiamento propositivo. Ma dietro alla prova offerta dal terzino c’è anche la mano di Sergio Conceicao.

Soprattutto all’inizio, infatti, il Milan si è di fatto mosso con una difesa a tre, permettendo a Theo Hernandez di stare largo sulla sinistra. Qualcosa è cambiato con l’ingresso di Rafa Leao, ma l’idea di giocare così era nella testa del tecnico portoghese già da tempo. Un’idea che potrebbe essere riproposta anche contro il Como.

Milan, la formazione con la difesa a tre: la posizione di Walker

L’ago della bilancia, oltre a Theo Hernandez, è ovviamente Kyle Walker. L’inglese può fare tranquillamente il braccetto di destra, spingendosi, così in avanti con il contagocce. Nella difesa a tre, davanti a Mike Maignan, ecco Thiaw e Pavlovic, ma Tomori può giocarsi le sue carte anche per sostituire il connazionale.

Sugli esterni, invece, la certezza è chiaramente rappresentata, come detto, da Theo. Sulla destra Alex Jimenez è un candidato forte, ma si gioca una maglia con Yunus Musah e Riccardo Sottil. Attenzione alla possibilità di vedere Christian Pulisic a tutta fascia, anche se l’idea principale è quella di lasciargli meno compiti difensivi, giocando qualche metro più avanti libero di svariare e portarsi in posizione avanzata per dare una mano a Rafa Leao e Santi Gimenez, che completano in reparto offensivo.

Un’altra maglia certa è quella di Tijjani Reijnders, che a centrocampo può giocare insieme a Warrien Bondo, che ha dato segnali positivi contro il Lecce e merita di avere un’altra occasione. Il francese, chiaramente, si gioca un posto con Musah, qualora venisse schierato Jimenez sulla destra, e Youssouf Fofana, che sta però attraversando un periodo di appannamento.

Milan 3-4-3: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic; Musah, Bondo, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Conceicao