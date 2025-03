Jannik Sinner lo ha fatto nonostante la squalifica: tifosi sbigottiti

Capolavoro Sinner, anche da squalificato è riuscito a raggiungere uno straordinario traguardo: adesso è ufficiale, i dettagli

Non è facile per Jannik Sinner sopportare questo periodo di riposo forzato. Consigliato dai suoi avvocati, il tennista altoatesino ha deciso di patteggiare 3 mesi di squalifica con la Wada: è il male minore rispetto a certe prospettive che parlavano addirittura di uno o due anni di stop. Sinner, che a gennaio aveva vinto l’Australian Open per il secondo anno di fila, consolidandosi quindi al primo posto nel Ranking ATP, tornerà in tempo per gli Internazionali d’Italia, in programma il prossimo 9 maggio.

Nel frattempo si stanno giocando altri tornei e lui potrà tornare ad allenarsi soltanto dal prossimo 13 aprile, meno di un mese quindi per prepararsi per il ritorno in campo. Il Masters 1000 di Indian Wells sta entrando in questi giorni nella sua fase decisiva e Sinner non può fare altro che guardare. Ma, nonostante il periodo di stop, il nostro Jannik è comunque riuscito a raggiungere un importante e storico traguardo, l’ennesimo della sua (breve) carriera.

Sinner fantastico, ci è riuscito nonostante la squalifica

Da lunedì 10 marzo, Sinner è entrato nella storia del tennis perché ha raggiunto le 40 settimane in testa alla classifica ATP. Grazie a questo straordinario risultato, Jannik ha superato Ilie Nastase, tennista romeno, al quindicesimo posto nella classifica dei tennisti che hanno passato più tempo primi al vertice. Ma non è finita qui, perché nonostante la squalifica Sinner è già certo di poter scalare ulteriormente il record e la classifica.

L’altoatesino è già certo di raggiungere anche Andy Murray: lunedì prossimo, infatti, raggiungerà le 41 settimane. E ancora: è già sicuro anche di arrivare a 43 settimane, così da superare il brasiliano Kuerten. La domanda che tutti si fanno è: mentre Sinner sarà fuori dai giochi, riusciranno Alcaraz e Zverev a superarlo? Considerando come stanno andando fino ad ora, è difficile ma non impossibile.

Il tedesco non se la sta passando benissimo, mentre Alcaraz deve difendere i punti conquistati lo scorso anno all’Indian Wells questa settimana. Insomma, a meno di clamorose sorprese, complicate da prevedere in questo momento, Sinner resterà in testa alla classifica ATP senza problemi fino al rientro. Agli Internazionali d’Italia avrà quindi la possibilità di migliorare il suo bottino e provare a riconquistare il terreno perduto in questi mesi.