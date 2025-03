L’ok arriva per 30 milioni di euro, saluta il Milan in estate

Potrebbe lasciare il Milan in estate per 30 milioni, i rossoneri stanno valutando una importante cessione

Il Milan in estate porterà avanti il lavoro iniziato a gennaio: la rivoluzione della rosa. L’idea della società è abbastanza palese: smantellare la squadra che solo pochi anni fa ha vinto il titolo. Ad oggi, sono soltanto sei i giocatori presenti in rosa che hanno vinto lo Scudetto nel 2022: Florenzi è in scadenza, con Theo Hernandez non c’è accordo per il rinnovo e Tomori era già stato venduto a gennaio al Tottenham e il suo addio è solo rimandato.

A proposito, è probabile che la difesa sarà il reparto con maggior necessità di intervento sul mercato. Al momento, tutti gli elementi possono essere considerati in dubbio, tranne Matteo Gabbia che ha da poco rinnovato il contratto ed è legatissimo ai rossoneri. Dopo aver investito oltre 30 milioni per l’attacco a gennaio, in estate bisognerà fare lo stesso per la difesa, con un nome forte e solido. Ma, come detto, attenzione a quello che accadrà in uscita.

Il Milan può cedere Thiaw, i dettagli

Il Milan, si sa, ha una politica molto chiara per quanto riguarda la cessioni. Nessun giocatore si può considerare incedibile: se arrivano offerte congrue al valore del giocatore, tutti possono essere venduti. Quanto accaduto con Sandro Tonali nell’estate del 2023 è l’esempio perfetto. Inoltre, a gennaio il Milan aveva venduto Theo Hernandez al Como per 40 milioni.

Uno dei giocatori più importanti della rosa e che può attirare l’attenzione delle big d’Europa è Malick Thiaw, fra le poche note liete di questa stagione. Il difensore tedesco è certamente il miglior centrale della squadra e ha avuto un ottimo rendimento soprattutto con Paulo Fonseca, con il quale è cresciuto molto anche dal punto di vista della costruzione. Ha avuto diversi problemi fisici in questa stagione ma nulla di grave. Già l’estate scorsa per lui si era fatto avanti il Newcastle, ma l’affare non è andato in porto per un motivo o per un altro.

Adesso la situazione può cambiare: Thiaw, che il Milan ovviamente vorrebbe tenere, potrebbe diventare un obiettivo di altre squadre e 30 milioni potrebbero bastare per una sua cessione. Tutto, come detto, dipende dalle offerte che arriveranno, ma una cosa è certa: con o senza Thiaw, i rossoneri devono investire per prendere un centrale di alto livello. Che possa garantire qualità, solidità e anche esperienza.