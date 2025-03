Lucca al Milan: l’annuncio dell’attaccante

Le dichiarazioni del calciatore al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto il bomber italiano che si sta mettendo in mostra con l’Udinese

Nonostante la vittoria contro il Lecce, in casa Milan il momento non è certo tra i più felici. Il grande mercato di gennaio non ha aiutato a risollevare il Diavolo, sprofondato sempre più in giù in classifica ed eliminato dalla Champions League. E dire che gli acquisti arrivati avevano fatto fare i salti di gioia ai tifosi: da Kyle Walker a Santiago Gimenez, passando per Warren Bondo, Riccardo Sottil e ovviamente Joao Felix.

In estate il Milan dovrebbe ripartire solamente da tre di questi calciatori citati, con il portoghese e l’italiano che sembrano sempre piĂą destinati a far ritorno alla base. La squadra della prossima stagione avrĂ certamente nella propria rosa il centravanti messicano.

Le difficoltĂ iniziali erano state messe in conto, ma è l’ex Feyenoord il bomber a cui affidare la rinascita. A Gimenez, però, verrĂ affiancato un nuovo giovane bomber. Difficile, al momento, pensare che possa essere Tammy Abraham. Il suo stipendio porta a guardare altrove. Ecco così che stanno prendendo piede soprattutto due idee, una porta a Krstovic del Lecce, l’altra a Lucca dell’Udinese. Entrambi sono stati contattati durante il calciomercato invernale e potrebbero tornare di moda fra qualche mese.

Lucca allo scoperto: sogna una big e strizza l’occhio al Milan

Proprio il bomber italiano, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dell’interesse da parte del Diavolo: “Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una societĂ così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso. Al momento il mio top club è l’Udinese. Poi con il lavoro e i gol so che le occasioni arriveranno di conseguenza. Del resto, chi non punta a una big?“.

Ha affermato Lucca, che poi ha aggiunto: “L’attaccante di cui aveva il poster in camera era Zlatan Ibrahimovic. Gliel’ha detto quando lo ha incrociato nella gara d’andata? No, in quel frangente abbiamo parlato dei miei trascorsi in Olanda: sono stato il primo italiano a giocare nell’Ajax ma forse sono approdato nel periodo sbagliato”.

Nel corso dell’intervista è tornato a parlare del rigore della discordia, che tanto ha fatto discutere: “Durante le partite c’è tanta adrenalina, io ero su di giri, in quel momento mi sono sentito di andare sul dischetto e l’ho fatto. Ho segnato e abbiamo portato a casa i tre punti“, ma il rigorista designato non era lei: “Sono un attaccante e come tale vorrei sempre fare gol. Se non segno, sono di cattivo umore tutta la settimana. Se vuol sapere se ho rovinato l’equilibrio del gruppo le rispondo di no. Tutto è tornato come prima”.