Priorità all’Italia e Milan in pole, colpo da dieci e lode

Il Milan è in pole per un importante acquisto dal Real Madrid: il giocatore ha dato priorità ad un trasferimento in Italia

Mancano pochi mesi al termine di questa stagione che ha regalato finora soltanto grosse delusioni. L’unica gioia è la vittoria della Supercoppa Italiana ad inizio gennaio in Arabia Saudita, ma è rimasto soltanto un episodio isolato: da quel momento in poi, nonostante la scossa di Sergio Conceicao e del calciomercato di gennaio, il Milan è stato un completo disastro. Drammatica l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, squadra che l’Inter, agli ottavi della competizione, ha superato senza nemmeno sudare.

Ancora peggio il cammino in campionato con l’ottavo posto in classifica e quindi qualificazione alla prossima Champions sempre più lontana. Nel frattempo il Milan sta pensando già alla prossima stagione con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo: la scelta determinerà anche l’arrivo del nuovo allenatore, che prenderà il posto di Sergio Conceicao a meno di colpi di scena, e anche del calciomercato. A gennaio è iniziata una rivoluzione della rosa che proseguirà in estate e fra gli acquisti potrebbe essercene uno clamoroso.

Arda Guler vuole giocare in Serie A

Il Real Madrid è una squadra piena zeppa di giocatori di grande talento, così tanto che molti di questi, nel corso di questa stagione, non riescono a trovare spazio. Parliamo di elementi che in qualsiasi altra squadra sarebbero titolari indiscussi. Fra questi c’è Arda Guler, utilizzato pochissimo in questo campionato da Carlo Ancelotti. Una situazione che ormai sta troppo stretta al trequartista turco, che ha voglia di cambiare aria per essere di nuovo protagonista come al Fenerbahce.

Il Milan aveva valutato il suo acquisto ancora prima del trasferimento al Real Madrid, ma alla fine, inevitabile, i Blancos hanno avuto la meglio. Adesso la questione si è riaperta: secondo quanto riportato da Sport.es, il giocatore avrebbe ricevuto un’offerta di prestito dall’Eintracht Francoforte ma la sua priorità sarebbe la Serie A. Il turco, infatti, secondo quanto scrivono in Spagna, vorrebbe giocare in Italia ma solo in una squadra che, come detto, gli garantisca un posto da titolare.

E il Milan sarebbe fra queste: i rossoneri sono in corsa per il prestito del turco, ma attenzione anche all’Inter che deve ricostruire il proprio attacco dopo la stagione complicata di Taremi, Arnautovic e Correa (con gli ultimi due che andranno sicuramente via). Il Milan quindi deve anticipare Inter e non solo e muoversi il prima possibile: un prestito con diritto di riscatto può essere la soluzione, sperando in un aiuto dell’amico Florentino Perez.