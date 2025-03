Tare gelato, decide tutto Furlani: Milan ribaltato

Nelle ultime ore appaiono in calo le quotazioni di Igli Tare per quello che riguarda il ruolo di direttore sportivo del Milan con l’albanese che rischia di essere sorpassato dalla concorrenza.

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sta prendendo in mano la situazione per quello che riguarda anche le scelte tecniche del club e vuole avere l’ultima parola riguardante la decisione sul prossimo direttore sportivo e, conseguentemente, anche sul prossimo allenatore.

Il Milan è pronto a mettere sotto contratto un nuovo direttore sportivo che dovrà prendere le decisioni su quella che sarà la costruzione del nuovo organico rossonero a partire dal prossimo allenatore. La decisione sul nuovo dirigente dovrà essere ratificata da Giorgio Furlani che vuole prendere in prima persona la scelta andando fare personalmente dei colloqui con i candidati. Se da un lato Zlatan Ibrahimovic aveva fatto pendere la bilancia dalla parte di Igli Tare, l’ad rossonero potrebbe ribaltare la scelta andando a mettere nel mirino un altro candidato.

Milan, scendono le quotazioni di Tare: Furlani valuta altri profili

Il nome di Igli Tare come prossimo direttore sportivo del Milan è sempre concreto ma Giorgio Furlani si sta guardando intorno per valutare anche altri profili. Sempre viva la candidatura di Fabio Paratici, pronto a ripartire dopo la squalifica, mentre la novità è rappresentata da Tony D’Amico, ora all’Atalanta.

Giorgio Furlani sa quanto sia delicata la decisione andando a mettere nelle mani di un nuovo dirigente la costruzione di una squadra che dovrà necessariamente rilanciarsi dopo una stagione da dimenticare (Supercoppa italiana a parte). Igli Tare è un profondo conoscitore della Serie A avendo lavorato a lungo nella Lazio ma i risultati conseguiti da Fabio Paratici alla Juventus stuzzicano e non poco l’amministratore delegato rossonero.

Per quello che riguarda il ruolo di allenatore il preferito di Giorgio Furlani sembra essere Massimiliano Allegri con l’ex tecnico della Juventus che potrebbe lavorare sia con Tare (non ha mai nascosto la sua stima per il livornese) che con Paratici con il quale ha condiviso numerose vittorie durante il percorso fatto insieme alla Juventus.

La decisione definitiva dovrebbe giungere entro la fine di marzo andando a dare così la possibilità al nuovo dirigente di lavorare con anticipo sul mercato. Durante le prossime settimane ci saranno gli ultimi colloqui in merito con Furlani che sceglierà il candidato migliore mentre sarà da capire quello che sarà il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, defilatosi nelle ultime settimane e con il destino in dubbio.