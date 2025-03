Tomori via in estate, tradimento dietro l’angolo: nuova squadra in Serie A

Il difensore inglese, già accostato all’addio a gennaio, potrebbe salutare Milanello a fine stagione: sorpresa pazzesca in Serie A

Como, Napoli e Fiorentina in campionato: nel mezzo la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il cammino del Milan di Sergio Conceicao non sarà semplice ma da qui a fine stagione i rossoneri non potranno permettersi ulteriori passi falsi. Il quarto posto, tuttavia, pare già virtualmente sfumato.

Una mazzata tremenda pensare di non vedere il ‘Diavolo’ alla griglia di partenza della prossima Champions League. Salvo clamorosi miracoli in campo, però, sarà così. E a tal proposito la dirigenza meneghina non può non pensare ad una vera e propria rivoluzione per dare una scossa all’ambiente, ricostruire e provare a rilanciare il progetto rossonero. A partire dall’allenatore che – è praticamente certo – non sarà Sergio Conceicao. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, poi le strade si divideranno. E pare proprio, secondo gli ultimi rumors di mercato, che in cima alla lista del Milan possa esservi il già ventilato ritorno di Massimiliano Allegri, per cercare di ‘aggiustare’ la squadra che da mesi è in piena crisi.

I cambiamenti riguarderanno inevitabilmente pure la rosa rossonera e tra i papabili addii – a sorpresa – potrebbe esservi pure quello di Fikayo Tomori. Il centrale inglese lo scorso gennaio è stato accostato con decisione alla Juventus, sulla falsa riga di quanto accaduto a Kalulu nell’estate 2024. Ora tornano a farsi pressanti le voci secondo cui l’ex Chelsea possa non solo cambiare casacca ma pure tradire il club lombardo.

Milan tradito: big italiana per Tomori

Per Tomori si prospetta un addio. O, almeno, è quello che sembrerebbe poter diventare lo scenario per la prossima sessione estiva di calciomercato. In tal senso c’è un club in particolare che osserva da vicino l’evolversi della situazione legata al destino del difensore 27enne.

Si tratta del Napoli di Antonio Conte che – tra presente e futuro – ricerca un difensore centrale degno di nota da affiancare a Buongiorno. Conte conosce bene Tomori e non disdegnerebbe l’averlo a disposizione: un difensore rapido e bravissimo nell’anticipo – oltre che nel gioco aereo – che negli ultimi mesi a Milanello è stato messo forse ingenerosamente troppo spesso in discussione. Ora, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, non è utopistico pensare ad una cessione.

Se il Napoli dovesse concretamente farsi avanti per puntare su Tomori, il Milan sarebbe aperto ad ascoltare proposte ma non inferiori ai 30 milioni di euro. Staremo a vedere ma, intanto, l’opzione azzurra resta viva. E così il centrale inglese – 25 presenze tra campionato e coppe con 1 assist in stagione – potrebbe finire per firmare un clamoroso tradimento al club rossonero.