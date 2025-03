Allegri al Milan, svolta bizzarra: l’annuncio fa tremare i tifosi

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Milan al posto di Sergio Conceicao: arriva l’annuncio che lascia di stucco i tifosi rossoneri

Il Milan è chiamato a chiudere in maniera decorosa una stagione – fino a questo momento – facilmente considerabile disastrosa. Si guarda al futuro e si programma la prossima stagione, con la consapevolezza di non poter prendere parte alla Champions League 2025/26.

Una mazzata sia dal punto di vista sportivo che economico: ricostruire sarà una priorità e probabilmente si ripartirà da zero. A cominciare dall‘allenatore che non sarà Sergio Conceicao, già virtualmente fuori dai piani rossoneri e destinato a salutare a scadenza il prossimo 30 giugno. L’ex tecnico del Porto ha deluso – come Fonseca, prima di lui – dimostrando spesso e volentieri di non resistere alle pressioni di una piazza esigente, abituata a vincere. Spesso, a stravincere. E così il portoghese farà spazio a qualcun altro, che verrà scelto da Giorgio Furlani per ricostruire un Milan vincente.

Quel qualcuno – lo si vocifera da giorni – potrebbe essere nientemeno che Massimiliano Allegri. Un nome caldo già lo scorso dicembre quando i rossoneri esonerarono dopo pochi mesi Fonseca, decidendo poi di dirottare la scelta su Conceicao. Allegri è oggi, evidentemente, il grande favorito per guidare il Milan nell’anno zero. Conosce l’ambiente, è uno degli ‘aggiustatori’ migliori in circolazione e sa far rendere i talenti più giovani che spesso e volentieri – quest’anno, in rossonero – si sono persi per strada. C’è però un grosso ‘ma’.

Milan-Allegri, un dettaglio ‘smonta’ il ritorno

Non tutti sono convinti dalla scelta di un ritorno del Conte Max ma – evidentemente ancor di più – da quella che sarà la figura nel ruolo di direttore sportivo che affiancherà l’allenatore livornese nella prossima stagione. A tal proposito, Fabio Ravezzani ha sollevato un grosso dubbio.

Su ‘X’ il direttore di ‘Telelombardia’ ha parlato soprattutto di Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham, oggi fermo per squalifica. Nel tweet del giornalista Giovanni Capuano si analizza la possibilità che possa essere lo stesso Paratici a portare Allegri nella Milano rossonera: uno scenario prontamente smontato da Ravezzani che ha ricordato come – nel giugno 2019 – fu proprio l’ex ds bianconero il regista dietro l’esonero di Allegri.

“Piccolo dettaglio che sfugge a questa ricostruzione: Paratici e Nedved furono i primi fautori della cacciata di Allegri. Sarebbe bizzarro che i due si ritrovassero come grandi amici nel Milan”. La questione legata al direttore sportivo, in casa rossonera, va effettivamente avanti e tra i papabili oltre all’ex Juve vi sarebbe pure Igli Tare. Intanto la questione allenatore tiene banco: Allegri, in ogni caso, è tra i nomi più caldi.