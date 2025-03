Conceicao lo butta subito in campo, novità assoluta contro il Como

Un rientro utile per Conceicao, che dalla prossima partita di Serie A potrà contare su un giocatore in più.

Dopo tre sconfitte consecutive, il Milan è tornato a vincere in campionato, non senza problemi. A Lecce si era trovato sotto di due gol e ha dovuto fare una rimonta per arrivare a riconquistare i 3 punti. Un successo che dà morale e che aiuta anche la classifica.

I rossoneri sono noni in Serie A, a 8 punti dal quarto posto e a -7 dal quinto. La situazione non è delle migliori, ma ci sono ancora 10 giornate per riuscire ad agguantare una qualificazione a una competizione europea, anche se difficilmente si tratterà della Champions League. Bisogna evitare passi falsi nelle prossime partite.

Da non dimenticare che c’è anche la Coppa Italia, vincendo il trofeo ci sarebbe accesso diretto alla prossima edizione dell’Europa League. Inoltre, arrivare infondo alla competizione nazionale significa pure avere la possibilità di competere per la prossima Supercoppa Italiana.

Verso Milan-Como: un rientro utile per Conceicao

Nella prossima giornata di Serie A il Milan affronta il Como a San Siro. Anche se l’avversaria è una neopromossa, non fa affatto sottovalutata. Nel match di andata la squadra di Cesc Fabregas ha perso dopo aver creato non pochi problemi. Ha dei valori tecnici di buon livello e va affrontata con l’approccio migliore possibile.

Sergio Conceicao avrà un solo indisponibile sabato: l’infortunato Emerson Royal. Dopo aver recuperato Alessandro Florenzi, in panchina a Lecce, l’allenatore portoghese ha ritrovato pure Ruben Loftus-Cheek in questi giorni. Il centrocampista ex Chelsea è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo e può essere convocato per Milan-Como.

Magari non partirà nella formazione titolare, ma l’inglese potrebbe avere l’occasione di tornare in campo durante il secondo tempo. Con la sua fisicità e la sua abilità negli inserimenti può essere un’arma in più per Conceicao nelle prossime partite. Praticamente, il tecnico portoghese non ha mai potuto contare su di lui da quando è arrivato sulla panchina rossonera. L’unica presenza risale al 6 gennaio, Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: 13 minuti in campo.

Loftus-Cheek non ha vissuto una stagione esaltante anche prima dell’arrivo di Conceicao. Nella scorsa, invece, era andato decisamente meglio: concluse con 10 gol e 2 assist in 40 presenze. Stefano Pioli partì impiegandolo mezzala destra e poi lo avanzò nel ruolo di trequartista.