Non solo Ricci, il Milan ne vuole un altro dal Torino: la posizione di Cairo

Il Milan insieme a Napoli e Fiorentina ha bussato alla porta di Urbano Cairo: il Diavolo pronto al doppio colpo. La situazione

Il Milan vuole farsi trovare pronto ai nastri di partenza della nuova stagione. Il club rossonero ha così deciso di muoversi in anticipo per aggiungere quelle caselle che servono per rendere la squadra davvero competitiva. Si partirà chiaramente dalla nomina di un nuovo Direttore sportivo, che possa prendere il posto di D’Ottavio.

Sappiamo tutti, ormai, che Fabio Paratici e Igli Tare sono i due profili in pole per la poltrona, ma non sono escluse sorprese. Poi sarà la volta dell’allenatore, che dovrà raccogliere l’eredità di Sergio Conceicao. Il portoghese, in realtà, ha ancora un accordo con il Diavolo fino al 30 giugno 2026, ma una sua permanenza è praticamente impossibile. Servirebbe un miracolo, al quale fatica a credere lo stesso Conceicao.

Anche in questo caso c’è un profilo che appare davanti a tutti ed è quello di Massimiliano Allegri, ma non è stata ancora messa sul tavolo alcuna offerta. Ecco perché serve del tempo per capire se davvero il livornese sarà il nuovo allenatore del Diavolo. Oltre al toscano sono stati accostati al Milan anche Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano, oltre a Cesc Fabregas e Antonio Conte.

Milan più italiano: un altro giocatore del Torino nel mirino

La linea è quella, dunque, di avere un Milan più italiano sia a Casa Milan che a San Siro con calciatori che arricchiscano un gruppo, al momento, davvero scarno. Non è un segreto che il profilo in cima alla lista dei desideri sia quello di Samuele Ricci.

Il centrocampista è da tempo sul taccuino del Diavolo. Servono almeno 35 milioni di euro per convincere Urbano Cairo. Il numero uno del Torino sa che non può tirare troppo la corda, con il calciatore pronto finalmente a spiccare il volo. C’è da battere la concorrenza dell’Inter, che se dovesse finalizzare la cessione di Frattesi ci proverà seriamente.

Ma in Granata c’è un altro calciatore che ha attirato le attenzioni del Diavolo, un altro italiano, Casadei. A scriverne è Tuttosport, che aggiunge come anche Napoli e Fiorentina ci abbiano provato. Cairo, però, con l’ex Chelsea non appare intenzionato a venderlo. La prossima estate sarà quella della cessione di Samuele Ricci, per Casadei bisognerà dunque aspettare. I tempi non sono ancora maturi