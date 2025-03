Dal Milan alla Juventus, il tradimento è certo: rossoneri senza pace

Due ex Milan nel mirino della Juventus, la società bianconera sta facendo delle valutazioni per la prossima stagione: ecco le ultime notizie.

La Juventus si aspettava molto di più da questa stagione, avendo investito tanti milioni sul calciomercato in entrata. C’era chi la dava come favorita assieme all’Inter per la vittoria dello Scudetto, invece è quarta e sta lottando per qualificarsi alla prossima Champions League.

C’erano grandi aspettative sia sulla squadra allestita che sull’allenatore ingaggiato, ovvero Thiago Motta. L’italo-brasiliano aveva fatto benissimo a Bologna, portando i rossoblu a una storica qualificazione in Champions League, quindi a Torino immaginavano di vedere sia un buon gioco sia risultati in linea con le aspettative. Invece, c’è parecchia delusione e già si parla di un possibile cambiamento in panchina.

Due ex Milan nel mirino della Juventus

Motta ha un contratto fino a giugno 2027 e percepisce uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti annui più bonus. Cercherà di farsi dare un’altra occasione nella prossima stagione, ma dipenderà tutto da come andranno i prossimi mesi. Dovrà rimanere in zona Champions League nella classifica della Serie A per evitare l’esonero.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, la Juventus in questo momento sta considerando principalmente due soluzioni per l’eventuale dopo Motta: Stefano Pioli e Roberto De Zerbi. Il primo sta allenando l’Al Nassr in Arabia Saudita, dove percepisce circa 10 milioni netti annui e ha un contratto fino al 2026. Invece, il collega è alla guida del Marsiglia dopo aver firmato un accordo fino al 2027 l’estate scorsa.

Pioli ha vinto lo Scudetto con il Milan nel 2022 e ha già un passato da calciatore nella Juventus. Ha esperienza e non direbbe no a un’offerta bianconera, anche se bisognerà vedere se l’Al Nassr lo libererà tra qualche mese. Anche l’allenatore emiliano dipende dai risultati e il club saudita valuterà i risultati della squadra nei prossimi mesi.

Anche De Zerbi ha un passato al Milan, anche se solo da calciatore del settore giovanile, mentre da allenatore non ha mai allenato una big della Serie A. A Marsiglia sta facendo abbastanza bene. È secondo nella classifica della Ligue 1, dietro solo al dominante PSG e davanti di 3 punti rispetto ai “cugini” del Nizza.

Un altro tecnico italiano accostato alla Juve in questi giorni è Roberto Mancini, libero dopo l’ultima esperienza da commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Ha grande voglia di tornare ad allenare e attende il progetto giusto.