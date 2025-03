Il rifiuto scatena la furia dei tifosi del Milan, ora è bufera

Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: c’è ancora incertezza su chi arriverà. E le discussioni non mancano, anche tra i milanisti.

Il Milan ha un disperato bisogno di un direttore sportivo per rilanciare il club e tornare ai vertici del calcio italiano e europeo. Dopo un biennio con una gestione tutt’altro che perfetta, la mancanza di una figura esperta e autorevole in questo ruolo appare evidente.

Un ds di alto profilo potrebbe permetterebbe al Milan di ottimizzare gli investimenti, puntando su giocatori funzionali al progetto tecnico ed evitando errori che poi ricadono sia sul campo sia sul bilancio. Serve un professionista credibile sul mercato e anche agli occhi dei giocatori. Non si può sbagliare scelta, perché si tratta di un ruolo fondamentale.

Se negli ultimi due anni la triade Furlani-Ibrahimovic-Moncada non ha funzionato particolarmente bene, significa che è necessario cambiare. Bisogna mettere da parte l’ego e fare il bene del club.

Milan, incertezza sul prossimo direttore sportivo

Più nomi sono stati accostati al Milan in questi giorni. Dopo un momento nel quale sembrava che il più vicino fosse Igli Tare, ex Lazio, adesso pare Fabio Paratici il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero.

Il dirigente 52enne ha avuto esperienze importanti con Sampdoria, Juventus e Tottenham. A Genova e Torino è stato il braccio destro di Beppe Marotta, prima che quest’ultimo se ne andasse e poi accettasse l’offerta dell’Inter. Ha lasciato Londra ad aprile 2023, dopo essere stato squalificato fino al 20 giugno 2025 per il caso plusvalenze che lo aveva visto coinvolto in qualità di dirigente della Juve.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Nicolò Schira, in realtà, il nome di Paratici non convincerebbe tutti a Casa Milan. I motivi sono due? La squalifica e il fatto di non poter essere subito operativo. Per la proprietà RedBird Capital Partners la reputazione è importante e quindi ci sono diverse discussioni in corso.

Anche tra la tifoseria il dibattito è apertissimo. Ci sono numerosi milanisti che vorrebbero Paratici in virtù della sua vincente esperienza alla Juventus e che chiudono un occhio per quanto riguarda la squalifica. Sapere che ci sono dei dubbi su di lui, ha scatenato qualche critica sui social network.