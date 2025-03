La Premier League osserva Musah: al Milan è un titolarissimo, ma c’è un problema

Le ultime sul calciatore americano, che continua ad essere un giocatore sul quale Sergio Conceicao punta davvero tantissimo

Da quando è arrivato Sergio Conceicao, Yunus Musah è diventato un titolare inamovibile del Milan. In Serie A ha così sempre giocato dal primo minuto. Esterno o centrocampista centrale, non fa differenza, l’americano, che lo scorso 29 novembre ha compiuto 22 anni, è un tuttofare, al quale il tecnico portoghese non ha mai rinunciato.

E dire che la bocciatura dello scorso 2 marzo, quando l’ex Porto tolse l’ex Valencia al 37esimo di Milan-Lazio, per far entrare Joao Felix, sembrava poter creare una rottura insanabile. Se ad essere cambiato fosse stato qualsiasi altro calciatore, di certo sarebbe scoppiato il finimondo. E invece non è successo nulla e come se non fosse accaduto niente di particolare, Sergio Conceicao ha deciso di schierare nuovamente titolare Yunus Musah contro il Lecce.

L’americano ha così superato i 2mila minuti disputati con la maglia del Milan in questa stagione. Non pochi per un giocatore che nessuno considera un titolare. Le presenze, invece, sono state ben 34, di cui 23 in Serie A e 7 in Champions League. Musah ha poi giocato anche due volte in Coppa Italia e in Supercoppa.

Musah, numeri da brividi: la Premier nel futuro

Proprio la sfida a Riyad, contro la Juventus, è quella in cui il giocatore americano ha lasciato maggiormente il segno, con quel tiro-cross che ha portato all’autogol dei bianconeri. Ma la caselle reti continua ad essere chiaramente vuota dopo due stagioni. Un dato tremendo che non può passare inosservato.

Nonostante sia praticamente nullo in zona gol, Musah continua a godere di grande stima nell’ambiente rossonero. Tra i tifosi, invece, i malumori stanno crescendo. In estate è stato considerato tra gli incedibili, ma fra qualche mese le cose sono destinate a cambiare. Un’offerta sui 30 milioni di euro (ma anche qualcosa meno), infatti, farebbe vacillare il Diavolo.

Bisogna così prestare attenzione soprattutto alla Premier League, dove le sue caratteristiche si sposano decisamente bene. L’Aston Villa, il Newcastle, il West Ham e il Nottingham sono le squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore. Un suo addio, ovviamente, spalancherebbe le porte a Samuele Ricci, che il Milan ha intenzione di aggiungere in organico a partire dalla prossima estate. Un’estate in cui dovrebbe esserci l’addio anche di Ruben Loftus-Cheek