Milan-Como, grossa novità a centrocampo: Conceicao spiazza tutti

La probabile formazione dei rossoneri per la gara contro il Como di domani: Conceicao è pronto a sorprendere tutti

Dopo l’importante vittoria in rimonta contro il Lecce, il Milan ha avuto di nuovo un’altra settimana libera da impegni per preparare la prossima partita. Domani a San Siro arriva il sorprendente Como di Cesc Fabregas, uno degli allenatori accostati alla panchina dei rossoneri in questi giorni. Un match da non sottovalutare perché i neopromossi sanno come mettere in difficoltà gli avversari: il Milan e lo stesso Conceicao lo sa benissimo visto che li hanno affrontati ad inizio gennaio e sono riusciti a vincere soltanto con l’ennesima rimonta.

Insomma, sarà una gara molto difficile e si giocherà in un San Siro che, nonostante il disastro di questa stagione, si presenterà ancora col sold-out. L’allenatore portoghese ha parlato poco oggi nella consuete conferenza stampa di vigilia e c’è grande curiosità per le sue scelte di formazione: da quando è arrivato, ha spesso spiazzato tutti con alcune decisioni. E potrebbe farlo anche domani con una novità importante che riguarda il centrocampo.

Milan-Como, la probabile formazione: novità a centrocampo

Stando alle indiscrezioni di queste ore, il Milan potrebbe schierarsi con due mediani puri: Youssouf Fofana da una parte e Warren Bondo dall’altro. L’ex Monza ha debuttato contro il Lecce e ha convinto tutti: la sua è stata una prestazione molto positiva e ora Conceicao vuole premiarlo con un’altra titolarità, la prima a San Siro, di fianco al francese (che non è stato convocato dalla Francia per gli impegni delle prossime settimane).

Il doppio mediano non esclude Tijjani Reijnders, che dovrebbe giocare più avanzato nel ruolo di trequartista. Torna dal primo minuto Rafael Leao, che è partito dalla panchina a Lecce per poi entrare ad inizio ripresa e, come sempre, lasciare il segno con l’assist per il gol della vittoria di Pulisic. L’americano giocherà dall’altra parte con Santiago Gimenez punta, verso l’esclusione ancora Joao Felix. Ma potrebbero arrivare scelte importanti anche per quanto riguarda la difesa.

Mike Maignan e Pavlovic rientrano dalla squalifica: il primo giocherà regolarmente, sul secondo invece ci sono diversi dubbi. Conceicao potrebbe infatti schierare ancora Gabbia e Thiaw dal primo minuto al centro della difesa, con Kyle Walker a destra e, ovviamente, Theo Hernandez a sinistra. Vedremo se questo 4-2-3-1 in fase di possesso potrà trasformarsi in una difesa a tre, così da liberare il terzino francese e dargli più margine di manovra in attacco. Potrebbe nascondersi questo dietro alla scelta di schierare due mediani.