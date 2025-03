Milan-Juve, affare in arrivo: l’offerta è già pronta

Trattativa in corso, coinvolte Milan e Juventus: l’offerta è pronta, il potenziale campione bianconero può cambiare maglia

Le due grandi deluse del campionato cominciano a gettare le basi per costruire i successi della nuova stagione. Milan e Juventus, pur con storie diverse, sono sicuramente tra le grandi le due squadre in questo momento più criticate dai propri tifosi. Ed è forse per questo motivo che hanno già da tempo cominciato a pianificare il futuro, in particolar modo tramite manovre di mercato che potrebbero rinforzare le rispettive rose già dai prossimi mesi.

D’altronde, se i risultati della stagione in corso non sono stati soddisfacenti, la responsabilità non può essere tutta degli allenatori coinvolti nel disastro rossonero o esclusivamente di Thiago Motta, su sponda bianconera. È chiaro e limpido che il fallimento di una stagione sia da imputare anche e soprattutto a scelte dirigenziali sbagliate e a un mercato che evidentemente non ha funzionato.

Per non rischiare di ripetere i propri errori, i vertici di Milan e Juventus stanno quindi cominciando già a muoversi per bloccare i rinforzi più importanti in vista della prossima sessione estiva. E a quanto pare nel mirino dei rossoneri sarebbe finito anche un potenziale campione bianconero, pronto a confermare tutte le sue qualità anche con la maglia del Diavolo.

Affare possibile, Milan e Juventus coinvolte: tutti i dettagli

Non è impossibile che sull’asse Milano-Torino possano esserci delle trattative in estate. È successo in tempi recenti, con l’affare Kalulu che, a posteriori, non è convenuto più di tanto ai rossoneri. Ma potrebbe succedere ancora, visto e considerato che, di giocatori non più inamovibili, abbondano sia la rosa milanista che quella juventina.

Al momento però le uniche notizie di mercato credibili non riguardano tanto un possibile affare tra Milan e Juventus, quanto invece uno spalla a spalla tra i due club per arrivare allo stesso obiettivo, uno dei grandi protagonisti della stagione in corso, pronto a fare il salto definitivo in una big italiana.

Nel mirino di Milan e Juventus, secondo fonti turche, è infatti finito quel Thomas Kristensen tra gli artefici dell’ottima stagione dell’Udinese di Runjaic. Difensore centrale roccioso, ma all’occorrenza anche mediano di interdizione, il danese classe 2002, un gigante da quasi due metri di altezza, sta disputando un’annata ad alto rendimento, dopo aver già ben figurato lo scorso anno al suo arrivo in Serie A.

Con una valutazione ancora non altissima (all’Udinese potrebbero bastare 10 milioni o poco più per liberarlo), in questo momento è sicuramente uno dei giocatori di rendimento del nostro campionato più seguiti da chi ha bisogno di rivoluzionare la propria rosa. Proprio come dovranno fare, per necessità o per scelta, Milan e Juventus da giugno in poi.