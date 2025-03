Nuovo Camarda in arrivo, il Milan è pronto a lanciarlo in prima squadra

I rossoneri sono pronti a lanciare un altro giovane talento in prima squadra dopo Camarda, il destino è già segnato

Il Milan pensa al presente ma senza dimenticare il futuro. I rossoneri sono sempre molto attenti alla crescita dei giovani ed è per questo che lo scorso giugno si è deciso di istituire la seconda squadra in Serie C. Il percorso del Milan Futuro finora però è stato un disastro: inevitabile se la gestione del progetto è affidata ad un dirigente sconosciuto proveniente da Los Angeles, e grande amico di Ibrahimovic, e ad un allenatore senza alcun tipo di esperienza come Daniele Bonera, di recente sostituito da Massimo Oddo (ma quando forse è troppo tardi).

La squadra è ad un passo dalla retrocessione in Serie D, l’ennesima macchia della gestione RedBird-Elliott. Se prima squadra e Milan Futuro sono un disastro, non si può dire lo stesso della Primavera, gestita da due fuoriclasse come Vergine e Guidi: i giovanissimi rossoneri sono in finale di Coppa Italia di categoria e sono in piena corsa per i Play-Off. E in questa squadra si sta mettendo in luce un talento in particolare.

Il Milan si prepara a lanciare un altro talento

La Primavera è stato un passaggio molto importante per Francesco Camarda, che poi ha affrontato una stagione complicata fra prima squadra e Milan Futuro. Una gestione pessima che, si spera, non sarà ripetuta con altri talenti del settore giovanile come Christian Comotto, uno dei giocatori più interessanti della Primavera di Guidi. Un centrocampista di grande corsa e di grande qualità, in molti rivedono in lui Sandro Tonali.

Si tratta del figlio di Marianna Mecacci, l’agente che ha portato lo stesso Tonali al Newcastle, e di Gianluca Comotto, ex calciatore del Perugia. Il suo talento è evidente e ha colpito tutti. La società, che sa di non poter ripetere gli errori fatti con altri giocatori, sta ragionando su come gestirlo al meglio ed è probabile che in breve tempo lo vedremo esordire in prima squadra.

Magari ci sarà spazio per lui in questo finale di stagione in vista di tante partite inutili perché senza obiettivi da raggiungere. Probabilmente potremmo vederlo anche aggregato alla prima squadra per il prossimo ritiro, ma tutto dipenderà anche da chi sarà l’allenatore e da come la società vorrà gestirlo. Ovviamente non si può escludere l’idea del prestito ma il prossimo anno sarà inevitabile il passaggio nel Milan Futuro, probabilmente in Serie D.