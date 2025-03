Ormai col Milan è finita: i tifosi devono dirgli addio

Titoli di coda per la storia di un grande campione al Milan: i tifosi devono dirgli addio, le ultime notizie non lasciano scampo ai rossoneri

In una stagione travagliata e avara di soddisfazioni, per i tifosi del Milan sembra esserci una sola certezza in questo momento: in estate ci sarà spazio per un cambiamento radicale, quasi una rivoluzione. Molti big rossoneri, molti dei giocatori sui cui il club ha costruito i suoi successi recenti, sono destinati all’addio. Tra questi anche l’idolo dei tifosi, arrivato al capolinea della sua storia e pronto a vivere una nuova avventura altrove.

Quando le cose vanno male, come sono andate finora nella stagione del Milan, pensare a un cambiamento, anche profondo, è facile e scontato. Se poi si aggiunge che molti dei giocatori che oggi stanno rendendo poco, continuano comunque ad avere un certo appèal a livello internazionale, è chiaro e lecito pensare che il loro futuro in rossonero possa essere agli sgoccioli.

Possa. Il che non vuol dire che debba. Molto si deciderà, probabilmente, in questo finale di stagione, oltre che nella consistenza delle offerte che, chi vorrà andar via, riuscirà a presentare alla dirigenza milanista. Tuttavia, dall’estero sembrano certi che almeno per un idolo dei tifosi il futuro sarà altrove, e in queste ore è spuntata anche l’ipotesi di una destinazione che sembra sempre più realistica.

Milan, un big ai saluti: i tifosi devono arrendersi, l’addio è scontato

Se le ombre su Mike Maignan e Theo Hernandez si sono infittite non solo a causa di una stagione fin qui negativa, ma anche per un rinnovo di contratto che stenta ad arrivare, e che verosimilmente a questo punto non arriverà mai, per Rafael Leão il discorso è molto diverso.

Il campione portoghese ha infatti un contratto ancora lungo con il Milan, in scadenza nel 2028 e ben protetto da una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Inoltre, in una stagione così mediocre, è riuscito comunque a mettere a segno 10 gol e 9 assist in 39 presenze. Un bottino non proprio da buttare. Eppure, dall’estero sembrano sempre più certi di un suo addio imminente, e sarebbe stata individuata anche la possibile destinazione.

A strappare l’ex Lille alla squadra allenata, in questo momento, da Conceição potrebbe essere quel Chelsea che negli ultimi anni ha fatto la fortuna del Milan, tra Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic e, più di recente, João Felix. Grazie ai rapporti consolidati tra i due club, i Blues di Maresca sono convinti di poter arrivare a Leão nel prossimo mercato. Resta da capire quale tipo di proposta potranno fare al Milan, che di certo non ha intenzione di svendere il giocatore più forte della propria rosa.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, la dirigenza rossonera non vorrebbe accettare meno di 100 milioni di euro per il proprio campione, specialmente senza gli introiti della Champions League, obiettivo ormai quasi sfumato. Difficilmente i Blues potranno arrivare a tanto, ma è possibile che una soluzione possa trovarsi attorno agli 80 milioni, magari con l’inserimento di qualche contropartita che possa far comodo al Milan per alzare ancora il livello della propria rosa.