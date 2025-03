Svelato il sogno di Hamilton, i tifosi Ferrari non stanno nella pelle

E’ tutto pronto per il grande giorno. La voglia di vedere il Cavallino trionfare è tantissima: ora si sogna ad occhi aperti

L’attesa è ormai finita. La Formula 1 2025 è finalmente ripartita. Lo ha fatto solo poche ore fa con le prime due sessioni di prove libere. Alle 2.30 gli appassionati delle quattro ruote erano davanti alla tv a seguire le monoposto sfrecciare sul circuito di Melbourne in Australia.

Fra qualche ora ci sarĂ la terza sessione di Prove Libere, prima delle Qualifiche che scatteranno alle 6.00. Manca poco, dunque, è sapremo se la Ferrari di Leclerc ed Hamilton potrĂ davvero regalarci emozioni. L’attesa è davvero tantissima. L’arrivo in rosso dell’ex pilota Mercedes ha fatto tornare l’entusiasmo tra i tifosi del Cavallino che sono in fibrillazione. Si sogna in grande, si sogna la vittoria all’esordio e magari del Mondiale.

Sogno Mondiale, Mansell crede in Hamilton

Lo sperano davvero tutti, anche Nigel Mansell, che sa bene cosa significa salire sul gradino piĂą alto del podio alla prima gara con la Ferrari: “Sarebbe un sogno che si avvera per Lewis vincere la prima gara con la Ferrari, perchĂ© questo stabilisce il modello per il resto della stagione – ha commentato l’ex pilota al Daily Mail– la Ferrari deve vincere il campionato piloti e costruttori da molto tempo, quindi spero davvero che ce la facciano con Leclerc e Lewis. Sarebbe magico per Lewis vincere un altro campionato del mondo e gli auguro il meglio“.

Non sarà certo facile per la Ferrari tornare sul tetto del mondo, ma non impossibile. Servirà costanza e sfruttare al massimo i periodi in cui la vettura è migliore rispetto alle altre. Gli esperti sostengono che sarà un mondiale equilibrato che ricorderà per certi aspetti la seconda parte della stagione scorsa, in cui la Ferrari è stata spesso lì a lottare con le McLaren, oltre che con le Mercedes e Verstappen

“La cosa emozionante della F1 nel 2025 è che Verstappen non si accontenterà della Red Bull – ha aggiunto – ho sentito che la Red Bull ha fatto un buon lavoro con la macchina durante l’inverno. La McLaren è stata eccezionale l’anno scorso, e se si fosse data una regolata un po’ prima avrebbe potuto vincere il campionato Piloti, quindi sia per Norris che per Piastri sarà una sfida. E, naturalmente, non bisogna dimenticare la Mercedes con George Russell. Toto Wolff non è lì per fare numero. Abbiamo quattro squadre fantastiche e un incredibile 2025 da vivere“.