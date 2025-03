Tammy Abraham, addio Milan: scelta la prossima squadra

L’attaccante inglese potrebbe lasciare Milano a fine stagione, ha una preferenza per il futuro: ecco cosa trapela dall’Inghilterra.

Ci sono diversi calciatori che probabilmente non faranno parte del Milan nella prossima stagione. Tra questi c’è anche Tammy Abraham, arrivato in prestito secco dalla Roma alla fine dell’ultima finestra estiva del calciomercato.

Pur essendosi fatto apprezzare per il suo impegno, l’attaccante inglese non sembra aver fatto abbastanza per convincere il club rossonero a intavolare una trattativa per l’acquisto del suo cartellino. A livello realizzativo non è stato disastroso (8 gol più 4 assist in 35 presenze), però la sensazione è che l’ex Chelsea non proseguirà la sua carriera a Milano.

In ogni caso, gli resterà qualche bel ricordo della sua esperienza milanista, in particolare il fatto di aver segnato la rete della vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Decidere un derby, soprattutto con un palio un trofeo, è qualcosa di speciale.

Calciomercato Milan, Abraham torna in Premier League?

Salvo colpi di scena, Abraham farà rientro a Roma. Ma sarà solo un rientro momentaneo, dato che non rientra nei piani del club giallorosso per il futuro.

Da non escludere un ritorno in Premier League, possibile già durante l’estate scorsa e che non avvenne solo perché il giocatore aveva dato priorità al Milan e ha atteso fino all’ultimo di potersi trasferire in rossonero. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente.

Secondo quanto rivelato da Football Insider, Abraham avrebbe già fatto sapere ai suoi amici di essere desideroso di tornare all’Aston Villa. Ha già militato nella squadra di Birmingham quando questa militava in Championship nella stagione 2018/2019. Ha dato un contributo importante alla promozione in Premier League con 26 gol in 40 presenze. Scaduto il prestito, fece ritorno al Chelsea.

Anche l’estate scorsa Abraham era stato accostato all’Aston Villa, quando sembrava che Jhon Duran potesse essere ceduto e che a Unai Emery sarebbe servito un altro attaccante. Poi il colombiano è rimasto ed è stato venduto solo a gennaio, quando si è trasferito in Arabia Saudita all’Al Nassr. I Villans stanno monitorando la situazione dell’ex Chelsea e potrebbero farsi avanti.

In Premier League anche squadre lo stanno prendendo in considerazione per il prossimo calciomercato estivo: Everton, Nottingham Forest, West Ham e Wolverhampton. Altre ne possono emergere nei prossimi mesi. Ad Abraham non mancheranno le opzioni per proseguire la sua carriera a un buon livello.