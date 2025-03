Theo Hernandez, l’annuncio di Conceicao: “Non posso farlo”

Le parole di Sergio Conceicao in conferenza stampa su Theo Hernandez spiazzano: potremmo assistere ad una novità

Per Theo Hernandez è stata finora una stagione pessima. Fin dall’inizio, il livello del suo rendimento è stato molto scarso, con pochissimi momenti positivi. Fra questi, una buona parte di gara contro il Lecce dello scorso week-end. Un anno difficile per il francese e i motivi possono essere diversi: sicuramente fattori tecnici e fisici, ma anche, e forse soprattutto, le incognite in merito al suo futuro. C’è un contratto da rinnovare: lui e il suo agente sono stati molto chiari, la volontà è quella di proseguire in rossonero ma dalla società non ci sono segnali positivi.

E infatti, durante il mercato di gennaio, Furlani lo aveva venduto al Como per 40 milioni. No del giocatore, che è stato molto chiaro: se deve lasciare il Milan, lo farà per una big. Vedremo cosa accadrà a giugno: senza rinnovo, la società spingerà per la cessione ad un anno dalla scadenza, ma Theo accetterà solo offerte da squadre importanti. Nel frattempo proverà a chiudere bene questa stagione, anche se è ormai inutile. A Lecce dei buoni segnali, e intanto Conceicao riflette su un cambio di modulo per favorirlo.

Milan con la difesa a tre per liberare Theo, la risposta di Conceicao

In queste settimane di lavoro pieno grazie all’assenza di impegni infrasettimanali, si è parlato molto della possibilità per il Milan di passare ad una difesa a tre: un’idea che sta forse prendendo corpo nelle idee di Conceicao per questo finale di stagione, con l’obiettivo di arrivare almeno in Europa League e provare a vincere la Coppa Italia. La difesa a tre potrebbe favorire proprio Theo Hernandez, che potrà nel caso avere più margine di manovra in fase offensiva.

Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match col Como, si è parlato anche di questo, e cioè della possibilità di vedere un Milan con la difesa a tre per liberare Theo Hernandez. “Non posso castrare la sua capacità offensiva, devo lasciarlo andare e trovare l’equilibrio per far sì che possa dare quello che ha dato a Lecce e che possa essere decisivo negli ultimi trenta metri perché ha questa qualità“, le parole del tecnico che quindi non ha escluso questa possibilità.

In effetti già a Lecce abbiamo visto delle novità nella struttura di gioco e ora vedremo se domani col Como verranno confermate o meno. Un Theo Hernandez a tutta fascia, come ha spesso fatto con la Francia, potrebbe essere una soluzione per il presente e per il futuro, sempre se a Casa Milan si decideranno a rinnovargli il contratto.