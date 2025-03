Affare pronto per 20 milioni: addio Milan

Una notizia che non lascerà felici i tifosi rossoneri: l’addio è ormai alle porte, 20 milioni e saluterà per sempre il Milan

Il quarto posto sembra ormai un obiettivo virtualmente sfumato per il Milan di Sergio Conceicao che dovrà quindi cercare di sbagliare il meno possibile e sperare nei passi falsi delle rivali. Ad ogni modo – a maggior ragione con la mancata qualificazione alla prossima Champions League – la stagione rossonera può – più probabilmente deve – essere considerata un disastro.

Potenziare la squadra durante la prossima sessione estiva di calciomercato era e rimane una priorità per la dirigenza di Via Aldo Rossi. In attacco andranno fatte le dovute valutazioni su Rafael Leao – sempre accostato soprattutto ai club inglesi – ma anche riguardo all’eventuale (sempre meno probabile viste le scarse prestazioni) permanenza di Joao Felix.

Allo stesso modo la difesa – che potrebbe finire per perdere Theo Hernandez – ha un’impellente necessità di nuovi innesti di talento ma anche – dove possibile – caratura internazionale. In tal senso c’è una strada che la dirigenza del Milan sta per trovare sbarrata: una vera e propria mazzata per uno dei sogni di mercato dell’estate rossonera.

Milan, via per 20 milioni: che batosta

Il portale ‘Caughtoffside‘ ha riferito, nelle scorse ore, una notizia che non può non fare arrabbiare i tifosi rossoneri. Perché uno degli obiettivi di mercato della dirigenza di Via Aldo Rossi, da mesi cerchiato in rosso sul taccuino di Moncada, parrebbe destinato a sfumare definitivamente.

Thomas Kristensen, talentuoso centrale danese arrivato all’Udinese nel settembre 2023 per appena 5 milioni di euro, è finito al centro di un clamoroso intreccio di mercato. Viene infatti riportato come vi siano diversi club sulle sue tracce – tutti inglesi – che avrebbero visionato attraverso degli scout le prestazioni del difensore bianconero. Everton, West Ham, Nottingham Forest e Bournemouth (che perderà verosimilmente Huijsen) sno sulle tracce del talento classe 2002 destinato a partire davanti ad un’offerta importante.

Si parla di 15-20 milioni di euro come cifra per convincere la dirigenza friulana a dire sì all’addio. Ci sarà dunque da lottare – e non poco – per Juventus ma soprattutto Milan, che in previsione del possibile addio di Pavlovic – e non solo -vpotrebbe effettivamente ricercare un nuovo talento per arricchire la batteria di centrali in vista della stagione 2025/26. L’occasione Kristensen può quindi, molto presto, sfumare: tutto dipenderà dalle intenzioni delle inglesi che potrebbero senza troppi problemi accontentare le richieste della dirigenza bianconera.

Kristensen in quella che rischia quindi di essere la sua seconda e ultima stagione in Serie A con la maglia dell’Udinese, fino a questo momento ha collezionato 16 presenze in Serie A, con 1171′ in campo. Il suo contratto con l’Udinese – da appena 250 mila euro a stagione – scadrà il 30 giugno 2028.