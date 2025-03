Conceicao e le difficoltà di Santiago Gimenez: l’allenatore non ha dubbi

Le parole di Conceicao dopo Milan-Como, l’analisi dell’allenatore rossonero ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole

Il Milan fa ancora tantissima fatica ma, come contro il Lecce, riesce a vincere in rimonta anche oggi in casa contro il Como. Ancora una volta sono Tijjani Reijnders e Christian Pulisic a portare avanti la squadra: l’americano segna il gol del pareggio mentre l’olandese ha trovato la rete del vantaggio e quindi della vittoria. “Gioca bene dappertutto, capisce ed è molto intelligente“, ha detto di lui Sergio Conceicao ai microfoni di DAZN nel post gara.

L’allenatore portoghese ha esultato molto al gol decisivo di Reijnders: “La mia famiglia viene allo stadio, ma l’esultanza è di un allenatore che ha visto la sua squadra sbagliare molto all’inizio, essere in difficoltà in fase difensiva, eravamo troppo bassi e fuori tempo nel pressing. Nell’intervallo abbiamo parlato delle cose da fare che avevamo preparato in settimana: è stata una partita competitiva e l’abbiamo vinta con merito. Bella partita? Io ho sofferto“.

Non sono mancate però le difficoltà contro il Como, soprattutto nel primo tempo: “Non era facile perché avevamo di fronte una squadra che sa cosa fare e che lavora bene. Dovevamo fare quello che avevamo preparato e l’abbiamo fatto nel secondo tempo, con o senza la palla. Sapevamo qualche debolezza dell’avversario. Potevamo fare più gol ma forse non era giusto per quello che ha fatto il Como che è una gran bella squadra“.

Che momento sta vivendo Fofana? “Quando sono arrivato le aveva giocate tutte e forse ogni tanto uno deve riposare. Ogni giocatore che entra deve dare qualcosa alla squadra. Ho un bel gruppo, tutti hanno voglia di aiutare e questo mi rende felice. Anche Tammy è entrato molto bene, poi Rafa mi sembrava un po’ stanco e Loftus-Cheek ha dato un po’ di peso dopo il 2-1. Ci ha aiutato negli ultimi minuti“.

In difficoltà sembra essere anche Santiago Gimenez ma Conceicao non ha dubbi: “Sta lavorando tanto. Durante la settimana è focalizzato su tutte le cose che facciamo. Non è facile in Italia con squadra ben organizzate a livello difensivo. Mi sembra in un periodo normale in cui deve adattarsi“.