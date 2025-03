Donnarumma in Serie A, la scelta è fatta: il portiere non ha dubbi

Il suo nome è tornato in auge dopo la clamorosa prestazione ad Anfield in Champions League. Un portiere del suo calibro fa sempre gola a tanti…

Signori, giù il cappello per Gianluigi Donnarumma. A soli ventisei anni d’età, questo prodigio del calcio italiano è già arrivato alla decima stagione tra i professionisti. Tutte giocate ad altissimi livelli, prima tra serie A e Europa League ora invece tra Ligue 1 e Champions League.

Un portiere da troppi additato come inadatto al calcio moderno, un calcio in cui anche gli estremi difensori sono costantemente coinvolti nel gioco con i piedi. Ma fra i pali Donnarumma non ha rivali e ha tutto il diritto di ambire a diventare il più grande di sempre.

Nell’andata degli ottavi di Champions erano nuovamente piovute critiche ai suoi danni, in quanto considerato responsabile sul gol di Elliott con cui il Liverpool aveva sbancato il Parco dei Principi. Però nella gara di ritorno l’ex Milan ha fatto ricredere anche i più scettici, mantenendo inviolata la propria porta sino al termine dei supplementari e dimostrandosi ancora una volta insuperabile nei tiri dagli undici metri.

Donnarumma in scadenza nel 2026: la decisione è già presa

È impressionante come, ogni qualvolta ‘Gigio’ si sia trovato nella sua carriera a dover sostenere il peso della propria squadra nelle serie di rigori, sia riuscito vincitore in ben sei occasioni su sette. Tutti noi italiani ricordiamo Euro2020, con i trionfi sulla Spagna in semifinale e sull’Inghilterra nell’ultimo atto. Solo contro il Nizza negli ottavi della Coupe de France nella stagione 2021-2022 si è registrata una battuta d’arresto.

Ovvio che con queste statistiche Donnarumma sia sempre perennemente un portiere attenzionato dai top club europei, non ultima l’Inter che cerca un baluardo per i propri montanti più giovane rispetto all’ormai trentasettenne Yann Sommer. In tal senso fa gola la scadenza del contratto di Donnarumma con i transalpini, attualmente fissata per il 2026…

Il suo agente, Enzo Raiola, sta saggiamente tenendo un profilo basso e possibilista senza chiudere alcuna porta per il proprio assistito. Anche il Bayern Monaco monitora la situazione in virtù delle trentotto primavere di Manuel Neuer che non giocherà in eterno.

Tuttavia in Francia sono convinti che Donnarumma in cuor suo abbia già scelto di restare a Parigi. Il quotidiano ‘L’Equipe’ mette in evidenza le parole proferite dal diretto interessato durante lo scorso mese di gennaio, dopo il successo ai danni del Manchester City: “Sono felice qui, mi sento apprezzato dal club. La mia priorità è il rinnovo”. Una decisione presa senza tentennamenti e a tutti gli effetti incontestabile, dato che mai come quest’anno si era visto un Paris Saint-Germain così dominante in Champions.