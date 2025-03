Esonero Conceicao, c’è la data: i rossoneri anticipano i tempi

L’allenatore portoghese verrà licenziato prima della fine della stagione? Possibile se si verificherà uno scenario specifico.

La vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita era stata una piacevole illusione sul fatto che con Sergio Conceicao ci sarebbe stata una svolta del Milan. Nonostante il tecnico abbia dato il massimo per apportare dei cambiamenti importanti alla squadra, i risultati in campo sono stati al di sotto delle aspettative.

L’eliminazione in Champions League ha fatto malissimo, anche perché evitabile senza particolari problemi. Nella fase a girone unico sarebbe bastato sconfiggere la Dinamo Zagabria nell’ultima partita e gli Ottavi sarebbero stati assicurati. Nel successivo playoff, invece, i rossoneri non sono stati capaci di avere la meglio sul Feyenoord. La sconfitta a Rotterdam è stata bruciante, poi il ritorno San Siro stava andando nel verso giusto (vantaggio 1-0) prima dell’espulsione sciocca di Theo Hernandez.

In Serie A c’è stato un momento nel quale il Diavolo poteva ancora pensare di agguantare il quarto posto, ma poi la distanza è diventata maggiore e oggi è difficile pensare a una qualificazione alla prossima Champions League. Più realistico puntare all’Europa League o alla Conference League.

Milan, Conceicao licenziato prima della fine della stagione?

Anche se sono soprattutto proprietà, dirigenza e giocatori i principali imputati di questa stagione al di sotto delle aspettative, anche Conceicao non è stato esente da critiche. Nonostante l’attenuante di aver avuto poco tempo per lavorare sul campo, dato che ha sempre dovuto affrontare partite ogni due-tre giorni, pure il suo operato è stato messo in discussione.

Ci sono stati rumors su un possibile esonero in caso di mancata vittoria contro il Lecce, dato che il Milan veniva da tre sconfitte consecutive in Serie A. La squadra si era trovata sotto di due gol, poi è riuscita a rimontare e a vincere. La panchina dell’ex Porto è stata salvata e la sensazione è che non ci dovrebbero essere cambiamenti fino a fine stagione. A meno che non capitino nuove sconfitte pesanti.

Un obiettivo del Milan è vincere la Coppa Italia e prima serve superare l’Inter nel doppio derby di semifinale. Il 2 aprile c’è il match di andata, mentre il ritorno è in programma per il 23 aprile. Sarà interessante vedere come arriveranno i rossoneri a quest’ultimo appuntamento, se in campionato avranno finalmente avuto un percorso fatto di vittorie costanti e di crescita generale. In caso di eliminazione dalla competizione, Conceicao potrebbe anche “saltare” se la squadra venisse da altri risultati negativi. In tal caso, potrebbe essere Mauro Tassotti il traghettatore fino a fine stagione.