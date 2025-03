Il gesto di Schumacher è commovente, tutto svelato: tifosi in lacrime

Doohan jr ha raccontato un atto di generosità molto bello che fece Schumacher quando il pilota dell’Alpine era piccolo: ecco cosa successe.

Nel campionato mondiale di F1 2025 ci sono ben sei rookie in griglia: Andrea Kimi Antonelli della Mercedes, Liam Lawson della Red Bull, Oliver Bearman della Haas, Isack Hadjar della Racing Bulls, Gabriel Bortoleto della Sauber e Jack Doohan dell’Alpine. Quest’ultimo è un figlio d’arte, suo padre è Mick Doohan, leggenda del Motomondiale con cinque volte campione nella classe 500.

Il suo debutto in Formula 1 è avvenuto nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024, dato che la scuderia di Enstone aveva deciso di scaricare anticipatamente Esteban Ocon e di dare spazio all’australiano. È entrato nell’Alpine Academy nel 2022, dopo aver fatto parte per cinque anni del Red Bull Junior Team. Ha avuto l’occasione di guidare la macchina in alcune sessioni di prove libere, però il primo weekend di gara completo è stato quello a Yas Marina nell’ultimo GP dello scorso anno.

Alpine F1, Jack Doohan e il retroscena su Michael Schumacher

Doohan corre con una grande pressione addosso, dato che l’Alpine ha preso Franco Colapinto come terzo pilota ed è pronta a valutare una eventuale sostituzione se l’australiano non dovesse conquistare risultati in linea con le aspettative. Flavio Briatore ha già messo le cose in chiaro, quindi non stupirebbe vedere l’argentino al volante della monoposto anglo-francese tra quattro-cinque gran premi. Tocca a Jack mettere in pista delle buone prestazioni, a partire da Melbourne, sede del primo GP.

Mick Doohan era amico di Michael Schumacher e Jack ha avuto modo di raccontare un aneddoto molto carino in occasione del recente test in Bahrain: “Il primo kart che ho avuto me l’ha regalato Michael, avevo tre anni“. Il pilota Alpine ha ricordato un bel regalo che gli fece il sette volte campione del mondo di Formula 1.

Praticamente tutti i piloti della griglia sono partiti dal kart e poi col passare degli anni arrivano a guidare le macchine vere. Anche Doohan jr ha fatto questo tipo di percorso e adesso è arrivato a coronare il sogno di quando aveva iniziato la sua carriera: essere in F1. Ha grande voglia di convincere l’Alpine a continuare a dargli fiducia, evitando che Colapinto gli possa soffiare il sedile nel corso della stagione.