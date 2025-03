Il Milan lo riporta in Serie A, ritorno di fiamma: colpo da 20 milioni

Un ex obiettivo potrebbe tornare di moda per il prossimo mercato estivo: conosce già la Serie A, potrebbe essere un buon innesto.

La stagione negativa del Milan comporterà diversi cambiamenti per la prossima. Forse ci sarà una sorta di rivoluzione per quanto riguarda la squadra, con ogni reparto coinvolto in novità tra entrate e uscite.

Ovviamente, la decisione sull’allenatore a cui affidare il gruppo condizionerà il calciomercato in entrata e in uscita. Per quanto concerne la difesa, sarà interessante vedere quali scelte verranno fatte sia sulle fasce che al centro. Tra i difensori centrali, forse l’unico abbastanza sicuro di rimanere è Matteo Gabbia. Il 25enne di Busto Arsizio è un prodotto del settore giovanile e anche per una questione di liste, oltre che per il suo valore come calciatore, dovrebbe restare a Milanello.

Calciomercato Milan, un ex Serie A per la difesa

Il futuro di Strahinja Pavlovic, di Malick Thiaw e di Fikayo Tomori dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. Sono tutti centrali che hanno mercato e che possono ricevere offerte la prossima estate. In Premier League ci sono più squadre che li stanno prendendo in considerazione e che si sono già fatte avanti nelle ultime sessioni di calciomercato.

Proprio in Premier League gioca un centrale difensivo che in passato è stato più volte accostato al Milan e il cui nome potrebbe tornare di moda per la prossima campagna acquisti. Ci riferiamo a Jakub Kiwior, 25enne polacco che dal gennaio 2023 milita nell’Arsenal. I Gunners investirono circa 20 milioni di euro per comprarlo dallo Spezia, con il quale lui si era messo in mostra e aveva attirato le attenzioni anche del Milan.

L’offerta del club londinese sbaragliò tutta la concorrenza. Kiwior non poteva rifiutare una opportunità così ghiotta per la sua carriera, approdando nel campionato migliore del mondo. Ma tra pochi mesi potrebbe lasciarlo, dato che non è più considerato un elemento importante dall’allenatore Mikel Arteta, che lo ha tenuto in panchina nelle ultime tredici partite di Premier League. Risale all’8 dicembre 2024 l’ultima apparizione nella massima divisione inglese.

Ha giocato titolare nell’ultimo match di Champions League contro il PSV Eindhoven, ma solo perché all’andata degli Ottavi l’Arsenal aveva vinto 7-1. Altrimenti… Il club londinese valuterà offerte per la cessione di Kiwior nel prossimo mercato estivo. Probabilmente partirà da un prezzo sui 20-25 milioni. Vedremo se il Milan si farà avanti. Certamente il nazionale polacco può fare comodo a più squadre della Serie A.