Il Milan non potrà schierarlo a Napoli: assenza pesantissima

Non sarà a disposizione di Conceicao per la prossima partita a Napoli dopo la sosta: è una pesante assenza per il Milan

Come col Lecce e non solo, il Milan vince in maniera completamente episodica e casuale. Il Como domina e mette sotto la squadra di Sergio Conceicao a San Siro. Nel primo tempo, gli uomini di Cesc Fabregas trovano anche il gol del vantaggio: la firma è di Da Cunha che conclude una gran bella azione con Diao e con Nico Paz. Lo stadio intero fischia oltre a cantare il solito coro contro la proprietà e Gerry Cardinale.

Nel secondo tempo, Conceicao come al solito rimedia alle scelte di formazione sbagliata con due cambi: dentro Alex Jimenez e Fofana, fuori Theo Hernandez e Bondo. Ma la scossa arriva sempre dai soliti: Reijnders e Pulisic, che confezionano il gol del pareggio e poi l’olandese firma il 2-1 finale.

La prestazione del Milan è stata però di bassissimo livello, e questo nonostante la seconda settimana di fila pulita e senza impegni: nessun miglioramento nonostante il tempo per lavorare con tranquillità. Fra i più criticati, anche con qualche fischio, Yunus Musah, che ad inizio partita si è letteralmente mangiato un gol a porta vuota: errore clamoroso, e infatti al momento della sostituzione per lui è arrivato qualche fischio.

Nonostante questo, l’americano è un giocatore molto importante per Conceicao che non ne fa mai a meno. L’ex Valencia però continua a non convincere granché, inoltre nessuno può dimenticare quanto accaduto a Zagabria a gennaio, un’ingenuità decisiva per l’eliminazione dalla Champions League. Musah comunque non sarà a disposizione di Conceicao per la partita contro il Napoli, al Diego Armando Maradona, al rientro dalla sosta.