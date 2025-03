Milan-Como in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Aggiornamento in tempo reale di Milan-Como, in programma oggi a San Siro per la 29esima giornata. Risultato in tempo reale e diretta live del match

Torna in campo il Milan dopo la vittoria in rimonta di Lecce. I rossoneri tornano a San Siro per affrontare il sorprendente Como di Cesc Fabregas. Serve assolutamente vincere per continuare la ricorsa ad almeno l’Europa League, ma anche per una questione di fiducia in vista della semifinale di Coppa Italia con l’Inter, unico obiettivo rimasto di questa pessima stagione. Sergio Conceicao, che sembra ormai destinato all’addio a giugno, proverà a fare il massimo per conquistare più vittorie possibili da qui a fine stagione.

Milan-Como, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Sergio Conceicao.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf; Da Cunha, Caqueret; Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone. All. Cesc Fabregas