Necessario lo sconto, il Milan lo vuole a metà prezzo

I rossoneri sono interessati all’acquisto ma solo con lo sconto: l’affare si può fare a metà prezzo, tutti i dettagli

Il Milan si sta preparando per la prossima stagione. Quella in corso ha poco altro da offrire: c’è da provare a raggiungere almeno l’Europa League e a vincere la Coppa Italia, l’unica cosa rimasta per regalare almeno una gioia ai tifosi rossoneri in una stagione totalmente disastrosa. La società ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare l’estate scorsa (e non solo), ha provato a rimediare ad inizio anno con l’arrivo di Sergio Conceicao e, soprattutto, con un mercato d’impatto. Che è stato caotico e improvvisato, ma era comunque necessario dare una scossa che però non è arrivata.

Fra i giocatori acquistati a gennaio ce ne sono alcuni che andranno rivalutati a giugno: sembra piuttosto scontato l’addio di Joao Felix, preso in prestito secco dal Chelsea e difficile da ingaggiare a titolo definitivo, mentre bisognerà fare delle riflessioni molto attente su Riccardo Sottil, titolare col Lecce il week-end scorso ma sostituito nell’intervallo. Soprattutto, bisognerà trovare un accordo economico con la Fiorentina.

Trattativa in corso, il Milan chiede lo sconto

L’acquisto di Sottil a gennaio ha colto un po’ tutti di sorpresa: nessuno se l’aspettava, è stata una trattativa nata nelle ultime ore del mercato e conclusa nel giro di poche ore. Il Milan lo ha preso per sostituire Noah Okafor, ceduto al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, è un ragazzo italiano e i rossoneri, dopo aver ignorato per due anni il mercato del nostro paese, ha finalmente ritenuto opportuno farlo anche per risolvere il problema liste.

Sottil è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto: la cifra è fissata intorno ai 10 milioni, ma il Milan è già in trattativa con la Fiorentina per ottenere uno sconto. Difficile, infatti, che a questa somma i rossoneri possano decidere di acquistare il ragazzo a titolo definitivo. Ecco perché si sta provando ad arrivare ad un accordo almeno per la metà: 5-6 milioni potrebbero bastare.

E questo è l’unico scenario possibile per la permanenza in rossonero, anche se questo dipenderà molto anche da chi sarà il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Sottil è un giocatore interessante, con buoni margini di miglioramento, ma potrebbe non essere una spesa necessaria. Ecco perché bisognerà attendere per capire le strategie future del club. A giugno si riparte da zero ed è fondamentale capire chi farà parte del nuovo progetto e chi no, così da ripartire con il piede giusto.