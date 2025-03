Allegri ha già in mente la formazione: il suo 4-3-3 è già scritto

Il nome più caldo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione è sempre quello di Massimiliano Allegri con il livornese che potrebbe tornare in rossonero dopo l’addio del 2014.

Dopo il ritorno alla Juventus per Massimiliano Allegri potrebbe profilarsene un altro andando a sedersi sulla panchina del Milan dove riuscì a vincere lo scudetto del 2011.

La difficile stagione vissuta dai rossoneri sta spingendo la proprietà a fare affidamento ad un tecnico italiano che conosca al meglio la Serie A e possa rilanciare una squadra che, Supercoppa italiana a parte, ha fatto enormemente fatica in questa stagione. Il nome di Massimiliano Allegri sembra mettere d’accordo tutti anche se il primo obiettivo del club è quello di trovare un direttore sportivo che possa lavorare alla costruzione della rosa della prossima stagione e, chiaramente, alla scelta del tecnico.

Allegri già vede il suo Milan: 4-3-3 e conferma per Leao

Stando a quanto scritto da Maurizio Russo su Calciomercato.it, il grande favorito per la panchina rossonera è sicuramente Massimiliano Allegri con il tecnico che avrebbe già in mente le scelte da fare per la formazione.

In porta, in caso di mancata conferma di Mike Maignan, il tecnico livornese vorrebbe l’acquisto di Marco Carnesecchi, estremo difensore che in questo campionato ha trovato la giusta continuità con la maglia dell’Atalanta. In difesa confermatissimo Kyle Walker che sarà riscattato dai rossoneri per 5 milioni di euro versando la somma nelle casse del Manchester City alla fine della stagione in corso. A sinistra potrebbe arrivare De Cuyper per sostituire Theo Hernandez mentre al centro confermato Pavlovic con la speranza di potergli affiancare Mosquera.

A centrocampo piace la coppia formata da Yossouf Fofana e Tijjani Reijnders mentre per il terzo tassello la speranza di Allegri sarebbe quella di riportare in Serie A Adrien Rabiot, suo pupillo alla Juventus. Difficile però strappare il francese al Marsiglia che lo ha acquistato a costo zero a stagione già iniziata. Più probabile, invece, un assalto a Samuele Ricci del Torino, trattato già durante la sessione di mercato invernale.

In attacco Allegri avrebbe tutta l’intenzione di confermare il tridente titolare formato da Santiago Gimenez con Christian Pulisic e Rafael Leao. Molto probabile la partenza di Samuel Chukwueze che in due anni non è riuscito a conquistare la fiducia dell’ambiente rossonero. Certo, invece, l’addio di Joao Felix con il portoghese che tornerà al Chelsea dal prestito secco al Milan che, considerato anche l’addio di Conceicao, non ha intenzione di trattenerlo.