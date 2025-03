Conceicao distrutto, arriva una vera e propria legnata al tecnico

Il futuro dell’allenatore portoghese appare segnato: arrivano nuove conferme sul probabile addio a fine stagione.

Solo la matematica non estromette ancora il Milan dalla corsa Champions League, però sarebbe un miracolo vedere la squadra partecipare alla prossima edizione della competizione. Purtroppo, sono stati buttati tanti punti durante il campionato e si è venuta a creare una situazione nella quale i rossoneri stanno rischiando di non prendere parte a nessuna coppa europea nella prossima stagione.

Le aspettative erano ben altre, anche perchè degli investimenti ci sono stati, ma è evidente che più scelte non siano state quelle giuste. Nel mirino della critica ci sono tutti, compreso Sergio Conceicao, forse il meno colpevole nello scenario attuale. Si è trovato davanti un gruppo che non lo ha seguito adeguatamente e, avendo partite ogni due-tre giorni, non era facile poter lavorare nel modo migliore sul campo.

Milan, Sergio Conceicao: futuro ormai scritto?

Conceicao ha voluto solamente due settimane “pulite”, senza impegni infrasettimanali: si tratta delle ultime due, possibili grazie alla bruciante eliminazione in Champions League. La sua speranza è di poter incidere maggiormente sulla squadra e di avere un finale di stagione positivo.

Oltre a scalare qualche posizione nella classifica della Serie A, l’allenatore portoghese vorrebbe riuscire a vincere la Coppa Italia. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana all’inizio della sua avventura in rossonero, Conceicao ci terrebbe ad aggiudicarsi un altro trofeo. Tra l’altro, questo trionfo consentirebbe al club di accedere direttamente alla prossima edizione dell’Europa League, oltre a concedere un’altra chance di poter vincere la Supercoppa Italiana. Le motivazioni non mancano.

Forse, Conceicao spera che vincendo la Coppa Italia potrebbe avere l’opportunità di continuare a sedere sulla panchina del Milan. Luca Serafini, noto giornalista di fede milanista, la pensa diversamente: “Credo che le sue carte se le sia bruciate a prescindere – ha detto a Tuttomercatoweb – un po’ perché in campionato c’è stato un crollo verticale, un po’ perché ci sta mettendo del suo. Potrebbe non bastare neanche un secondo trofeo, a meno di un clamoroso recupero in zona Champions che oggi mi sembra francamente poco credibile“.

Aggiudicarsi la coppa nazionale potrebbe non salvare l’ex Porto, il cui futuro appare abbastanza segnato. Ci sono diversi allenatori che vengono accostati alla panchina rossonera ed è probabile che vedremo qualcun altro a guidare la squadra da luglio 2025.