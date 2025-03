Doppio colpo che fa sognare, il Milan è pronto a chiudere

Riflessioni e contatti in corso in vista della prossima stagione: ci sono dei cambiamenti importanti ai quali il Milan pensa.

La società rossonera spera nella qualificazione a una delle competizioni europee, anche se probabilmente non sarà la Champions League. Troppi punti da recuperare e sempre meno giornate per poter pensare che la rimonta sia fattibile.

Anche andare in Europa League non è semplice, forse ci sono più chance di farlo puntando a vincere la Coppa Italia che rimontando nella classifica della Serie A. C’è anche la Conference League, torneo meno prestigioso degli altri due ma sempre un’opportunità da sfruttare per vincere un trofeo. Vedremo se la squadra di Sergio Conceicao riuscirà nell’obiettivo o se non sarà in grado di accedere a nessuna competizione UEFA per la stagione 2025/2026.

Milan, doppia mossa per il rilancio

In ogni caso, ci saranno dei cambiamenti importanti nei prossimi mesi. Uno di cui si parla tanto è l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Da giorni si parla costantemente di questo tema e sono emersi più nomi per quel ruolo molto importante.

Uno dei più quotati sembra essere Fabio Paratici, ex di Juventus e Tottenham. Conosce molto bene il calcio italiano, dove ha vinto tanti trofei da dirigente bianconero, e potrebbe essere una scelta sensata per l’incarico di ds. Su di lui pensa una squalifica fino al 20 giugno 2025 per una condanna inerente il processo plusvalenze della Juve, fatto che crea qualche discussione anche all’interno della tifoseria.

C’è chi immagina che, in caso di arrivo di Paratici, possa essere probabile anche quello di Massimiliano Allegri come allenatore. I due si conoscono molto bene, avendo lavorato assieme a Torino, quindi potrebbero ritrovarsi a Milano.

Fabio Capello in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato che vedrebbe di buon occhio la doppia operazione da parte del Milan: “Tra i tecnici italiani liberi Allegri è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, saprebbe dove mettere le mani da subito. Paratici e Allegri insieme al Milan? Li vedrei bene. Un binomio che ha funzionato alla grande a Torino“.

Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, sta facendo tante valutazioni sulle figure di direttore sportivo e di allenatore. Non bisogna sbagliare scelte, altrimenti si correrebbe il rischio di andare incontro a un’altra stagione fallimentare.