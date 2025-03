Mai visto prima: non solo il Milan, Walker conquista tutti

Il terzino inglese è stato protagonista assoluto di Milan-Como. Ora il futuro è sempre più una certezza: il punto della situazione

Quel che è successo ieri sul terreno verde di San Siro ha certamente dell’incredibile. Quanto fatto da Kyle Walker d’altronde è raro da vedere in campo e proprio per questo non è passato inosservato.

E’ successo tutto nei minuti finali di Milan-Como, quando Cesc Fabregas ha deciso di mandare in campo Dele Alli, che non giocava una partita da oltre due anni. Il tecnico spagnolo ha voluto concedere un’occasione al suo calciatore alla Scala del calcio, per tornare a riassaporare delle vecchie e care emozioni.

Purtroppo, però, qualche secondo dopo, la gara dell’ex Tottenham era già terminata per via di un bruttissimo intervento ai danni di Ruben Loftus-Cheek. Marchetti aveva prima estratto il cartellino giallo, poi – dopo la revisione al VAR – non ha potuto far altro che mostrargli il rosso, tra la disperazione dei compagni di squadra, che hanno provato in tutti i modi a fargli cambiare idea. Il fischietto, giustamente, non è tornato sui suoi passi.

Walker da applausi

Ma a far notizia è stata la presenza nel gruppetto dei contestatori di Kyle Walker. Anche il giocatore del Milan spingeva affinché Marchetti non buttasse fuori Dele Alli. Una scelta quella del terzino rossonero non compresa da tutti sul momento, ma che poi ha trovato il pieno appoggio di tantissimi tifosi rossoneri, oltre a quello di chi ama davvero il calcio.

E’ stato un gesto inconsueto, ma più che comprensibile che pone Walker sotto una luce davvero ammirevole. Il giocatore rossonero conosce benissimo Alli e sa cosa ha passato in questi anni di inattività. E’ stato un gesto, dunque, che va oltre il calcio. E chi se ne frega se il Milan aveva solo un gol di vantaggio: il calcio è tanto altro, il calcio è umanità, il calcio è per fortuna Kyle Walker.

Un Kyle Walker che si è preso completamente il Milan e che continuerà a vestire il rossonero anche la prossima stagione. Il suo riscatto a 5 milioni di euro è ormai una formalità. Ieri non ha fatto una partita proprio perfetta, ma ha limitato al massimo Diao e non è certo poco, ma per quanto fatto merita un voto altissimo.