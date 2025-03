Maignan fatto fuori: tifosi del Milan senza parole

Svolta clamorosa nel futuro di Mike Maignan, i tifosi restano a bocca aperta: adesso cambia tutto per il francese, cosa sta succedendo

Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere ancora tutto da decidere e da decifrare. Il suo addio al Milan è dato quasi per scontato da moltissimi addetti ai lavori. Eppure, molto potrebbe ancora cambiare nei prossimi mesi. Lo dimostra un clamoroso colpo di scena arrivato nelle ultime ore, una possibile svolta che ha lasciato i tifosi senza parole.

Di colpo, Maignan è stato fatto fuori. O almeno così sembrerebbe. Ma non tanto dal Milan, con cui comunque i rapporti in questo momento non risultano essere dei migliori. A quanto trapela il portierone francese sarebbe stato infatti sorpassato da un suo talentuoso collega nella corsa alla posizione di titolare di una delle squadre più importanti d’Europa.

Un colpo di scena abbastanza sorprendente sul suo futuro, visto che fino a poche settimane fa l’estremo difensore francese sembrava il favoritissimo per poter ereditare la maglia di un ex campione dell’Inter.

Le cose invece al momento sarebbero molto diverse, e non è detto che questo non possa in qualche modo favorire una permanenza di Maignan in rossonero. Una soluzione che, non si può negarlo, avrebbe davvero del clamoroso.

Svolta clamorosa nel futuro di Maignan, porte chiuse nella big europea: il portiere può restare al Milan

Nel domino di portieri di altissimo livello che in estate potrebbe prendere il via, non è detto che ci sia posto anche per un trasferimento di Maignan. L’estremo difensore francese, alle prese ancora con una difficile trattativa per il rinnovo con il Milan, era infatti nelle ultime settimane stato accostato con insistenza a una grande squadra europea. Le cose sarebbero però cambiate nelle ultime ore.

Se fino a non molto tempo fa l’ex Lille sembrava il favorito numero uno per ereditare il posto da titolare di André Onana al Manchester United, in questo momento sarebbe stato superato da un altro grandissimo portiere europeo, desideroso di una nuova avventura e finito nel mirino proprio dei Red Devils per la prossima stagione.

Stando a quanto riferito da Todo Fichajes, il nuovo favorito per la porta dello United nella prossima stagione potrebbe essere Jan Oblak. Il portiere sloveno dell’Atlético Madrid, dopo l’eliminazione dalla Champions League, si starebbe infatti guardando attorno e avrebbe deciso di cambiare aria per poter puntare a vincere qualche trofeo importante.

Nel mirino anche del Manchester City, come eventuale sostituto di Ederson, l’estremo difensore dei Colchoneros sarebbe in questo momento il preferito dello United per la prossima stagione, quella che dovrebbe rappresentare finalmente una svolta positiva per la storia dei Red Devils, dopo tanti anni di difficoltà e di annate fallimentari.

Se davvero il club di Old Trafford dovesse però decidere di puntare su Oblak, è chiaro che le porte della Premier per Maignan potrebbero chiudersi. E a quel punto non è detto che il francese non possa tornare a considerare una permanenza al Milan. Salvo clamorose offerte da altri club di primo livello come Chelsea o PSG.