Milan, Pulisic eguaglia un record e “imita” Ibrahimovic: i numeri

Il capitano della nazionale americana decisivo anche nell’ultima partita a San Siro: i suoi numeri stagionali sono ottimi e sul futuro arriva una conferma.

Il Milan ha rischiato di non vincere contro il Como, essendosi trovato sotto di un gol dopo il primo tempo e avendo rischiato anche di subire il secondo. Ma è stato in grado di rimontare e di conquistare 3 punti di vitale importanza sia per la classifica sia per il morale.

A pareggiare ci ha pensato il solito Christian Pulisic, uno di quei calciatori che anche in partite difficili sa trovare lo spunto per essere decisivo. Al 53′ ha trafitto Jean Butez con un tiro di sinistro da posizione defilata fatto partire dall’interno dell’area. Assist di Tijjani Reijnders, poi autore del gol gol della vittoria. Non a caso, a incidere sono stati due calciatori di alta qualità e che sono tra i migliori di una stagione rossonera abbastanza negativa.

Milan, i numeri stagionali di Pulisic. Rinnovo in vista

Con la rete segnata in Milan-Como, l’ex Chelsea ha raggiunto quota 15 in questa stagione: ha pareggiato il suo record personale stabilito nella scorsa. Ha tempo per migliorare questo primato nelle prossime partite tra Serie A e Coppa Italia. Una conferma di quanto Pulisic sappia incidere. E chissà a quanti gol sarebbe arrivato con una squadra più funzionante…

L’ultimo giocatore del Milan fare almeno 15 gol nelle sue due prime stagioni in rossonero era stato Zlatan Ibrahimovic: 21 gol in 41 partite nel 2010/11, 35 in 44 nella stagione successiva. Il numero 11 del Milan si sta confermando ad alti livelli, nonostante abbia avuto i suoi momenti di basso rendimento, dovuti sia a una condizione fisica non ottimale sia a un contesto di squadra che non sempre lo ha aiutato.

Ad ogni modo, si tratta indubbiamente di uno dei migliori calciatori che ha oggi Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese punta tanto su di lui per avere un finale di stagione positivo. In Serie A c’è la possibilità di scalare qualche posizione per agguantare una qualificazione europea. E c’è anche la Coppa Italia, superando l’Inter in semifinale ci sarebbe la possibilità di provare a vincere il secondo trofeo stagionale e di ottenere l’accesso alla prossima Europa League.

Pulisic è felice a Milano, dove è rinato dopo un periodo non esaltante al Chelsea. Nel post-partita di San Siro ha parlato in modo chiaro: “Questo club mi dà fiducia ed è quello della mia vita. Voglio continuare qui“. Presto dovrebbe arrivare la firma sul rinnovo del contratto fino a giugno 2029/2030.