Per sempre al Milan: “È il club della mia vita”

Il giocatore giura amore al Milan in conferenza stampa: dichiarazioni da brividi dopo la partita col Como

Dopo un terribile trittico con sole sconfitte, il Milan è riuscito a mettere in fila due vittorie contro Lecce e Como. Nonostante l’evidente differenza di livello, la squadra di Sergio Conceicao ha sofferto tantissimo in entrambe le gare ma, di riffa o di raffa, è riuscita a portare a casa sei punti che rilanciano le ambizioni europee. Difficile, se non impossibile, pensare alla Champions; più fattibile invece rientrare almeno nella corsa all’Europa League, traguardo ormai necessario. Se il Milan però può pensare di essere ancora “vivo” è soprattutto grazie a due giocatori: Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. E da loro bisogna ricostruire il futuro.

Con l’olandese è già cosa fatta: nelle scorse settimane ha firmato un lungo rinnovo fino al 2030 con anche un aumento dell’ingaggio (poco più di 3 milioni), a conferma del suo forte legame con il club e con la città. Di certo non si può dormire sonni tranquilli soprattutto con uno stipendio così basso e una politica della società votata alla cessione in caso di offerte grosse. Lo stesso vale anche per Pulisic, pronto anche lui a firmare presto un rinnovo. La conferma è arrivata ieri sera dopo la partita e dopo un suo ennesimo gol decisivo, oltre che bellissimo.

Pulisic verso il rinnovo, i dettagli

Pulisic ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Como e, fra le altre cose, ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro. “Il Milan è il club della tua vita?“, la risposta dell’americano non lascia spazio ad un alcun dubbio: “Sì, al 100%“. L’ex Chelsea è una delle poche operazioni azzeccate dell’attuale dirigenza proprio insieme a Reijnders: è arrivato nell’estate del 2023 per poco meno di 20 milioni e ora ne vale più del triplo.

L’interesse delle grandi d’Europa per lui, come per l’olandese, è inevitabile ma nella sua testa c’è soltanto il Milan: “Questo club mi dà tanta fiducia ed è un piacere essere qui ogni giorno, voglio continuare qua”, ha ribadito Pulisic in conferenza stampa. A breve dovrebbe arrivare l’annuncio del suo rinnovo di contratto: l’accordo dovrebbe essere fino al 2028 con opzione per un altro, ma potrebbe anche firmare direttamente fino al 2029.

Mancano soltanto le firme che, come detto, devono soltanto essere formalizzare. Pulisic resterà al Milan ancora per molto tempo, a meno di offerte indecenti che il Milan potrebbe ritenere congrue. La priorità però, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, deve essere quella di andare avanti con lui, con Reijnders, con Leao e con pochi altri. La ricostruzione parte da loro.