Power Reijnders: il Milan esulta, ma c’è un’insidia

Il centrocampista olandese continua ad essere tra i migliori in campo. Ieri è stato perfetto e decisivo nella sfida contro il Como

Ormai non ci sono più parole per descrivere la grandezza di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è certamente il miglior giocatore del Milan in questa stagione davvero complicata. E’ la stella luminosa in un cielo buio come non mai. Una stella ammirata proprio da tutti, ma che solo i tifosi del Diavolo possono davvero ammirare.

I numeri sono stratosferici e la stagione non è ancora finita. Ormai non fa più molta differenza, o da mediano o da trequartista, Reijnders fa sempre la differenza. Ieri ha sfornato un assist al bacio da vero numero dieci a Christian Pulisic, prima di mettersi in proprio, mostrando una freddezza da vero bomber, quando ha battuto il portiere del Como, sul suo palo, per una questione di centimetri. Centimetri che non gli hanno permesso di trovare la doppietta personale nella serata in cui San Siro lo ha festeggiato, prima della partita, per il rinnovo con il Milan.

Pericolo europeo, le big vogliono Reijnders

Un rinnovo che testimonia la voglia di rossonero da parte di Reijnders, che non ha alcuna intenzione di lasciare il club. Ha firmato fino al 30 giugno 2030, a 3,5 milioni di euro netti a stagione, giurando amore al Milan nel momento più complicato, consapevole del fatto che la qualificazione in Champions League può non arrivare.

Ma per andare a giocare altrove c’è tempo. Difficile che vada via in estate, ma certamente nel calcio nulla è impossibile. Oggi Reijnders è senza dubbio la pietra più preziosa che ha in mano il Diavolo. E’ il calciatore che vede crescere il proprio valore di giorno in giorno ed è il più apprezzato in giro per l’Europa.

Piace ai top team, come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, United e Chelsea, come nessun altro suo compagno. Valore di mercato? Difronte ad una proposta da 80 milioni di euro il Milan potrebbe anche vacillare, ma se si vuole diventare grandi il Diavolo non può privarsi dei suoi migliori elementi.

Reijnders appare una macchina perfetta: in una stagione con oltre 3500 minuti giocati e 42 presenze, ha segnato tredici reti e fornito quattro assist ai compagni. Lo scorso anno si era fermato a quattro gol. Difficile non innamorarsi di Power Reijnders