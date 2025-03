Retroscena Abraham: l’accordo fra Furlani e la Roma, i dettagli

Un altro ingresso positivo di Tammy Abraham contro il Como e spunta il retroscena su un accordo fra Furlani e la Roma

Ancora una volta, i cambi di Sergio Conceicao hanno cambiato le sorti di una partita. Era successo a Lecce la settimana scorsa ed è successo ieri a San Siro per la gara interna del Milan contro il Como. L’allenatore ormai ci ha abituato a queste scelte forti durante l’intervallo, spesso con due cambi. Nel caso del match di ieri, una delle sostituzioni decisive è arrivata un po’ più tardi con l’ingresso di Tammy Abraham al posto di Santiago Gimenez: l’attaccante inglese, come era accaduto a Lecce, è entrato molto bene e l’assist per il gol di Tijjani Reijnders è davvero un capolavoro.

Sull’impegno mostrato da Abraham ogni volta che scende in campo non ci sono mai stati dubbi. Piuttosto, è la sua difficoltà a fare gol che lascia più di qualche perplessità. Il Milan lo ha scelto l’estate scorsa come alternativa ad Alvaro Morata sotto suggerimento di Paulo Fonseca: otto gol e cinque assist in stagione, soltanto due reti in campionato in 24 presenze. Troppo poco per un centravanti. Da qui, e non solo, nascono le riflessioni in merito ad una sua permanenza.

Abraham-Saelemaekers, retroscena

Il Milan ha deciso di prendere Abraham sul finire del calciomercato estivo: per convincere la Roma, è stato necessario inserire nell’affare Alexis Saelemaekers, nonostante il pressing di Fonseca per trattenerlo. Alla fine ha avuto la meglio la strategia della società: prestito secco per entrambi, anche per una questione di tempi stretti, con la promessa di tornare a parlare nel corso dell’anno. E, a proposito di questo, è stato svelato un interessante retroscena.

Il giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione e ha fatto una importante rivelazione in merito a questa operazione: “L’operazione era impostata come un trasferimento a titolo definitivo: Abraham valutato 25 milioni, Saelemaekers 15 milioni. Tra Giorgio Furlani e Lina Souloukou c’era un accordo per trasformare questo prestito secco in titolo definitivo: per una questione di tempistiche, si è fatto un prestito secco“.

La situazione però nel frattempo è cambiata anche perché Lina Souloukou nel frattempo è andata via dall’organigramma della Roma: “A gennaio sono tornati a parlare ma senza trovare un accordo“. Una cosa però è certa, se Abraham vuole restare deve assolutamente fare un sacrificio: “Deve abbassarsi l’ingaggio perché alla Roma percepisce 6 milioni netti“, spiega Moretto.

Ad oggi il Milan non può prendere una decisione: prima deve scegliere il direttore sportivo e poi l’allenatore, dopodiché potrà pensare se tenere o meno Abraham. In ogni caso, le cifre che Giorgio Furlani aveva concordato con Lina Souloukou sono completamente sbagliate: l’inglese di certo non ha un valore economico così alto e il belga non lo ha così basso, soprattutto l’ennesima ottima stagione che sta facendo anche alla Roma dopo quella a Bologna.