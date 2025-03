Adesso è ufficiale: il Milan annuncia un nuovo ingresso in società

In questi minuti è arrivato finalmente l’annuncio del Milan: il nuovo ingresso in società adesso è ufficiale, i dettagli

Per il Milan sta iniziando un nuovo periodo di ricostruzione. Per l’ennesima volta, la società è costretta a ricominciare da zero per far fronte ai disastri fatti nel corso degli ultimi due anni. I rossoneri, fin dall’addio di Maldini e Massara in poi, hanno sbagliato qualsiasi tipo di scelta importante come accaduto anche l’estate scorsa, fra nuovo allenatore e colpi di mercato. E in campo il risultato si è visto: il Milan è ottavo in classifica e può sperare di rientrare in corsa Champions grazie al suicidio della Juventus e delle altre concorrenti.

Giorgio Furlani, che ha il pieno controllo dell’area sportiva, sembra aver scelto di inserire in società la figura del direttore sportivo, assenza sottovalutata nelle ultime due stagioni. Fabio Paratici, Igli Tare e altri sono i profili presi in considerazione. Dopodiché, arriverà anche un nuovo allenatore per sostituire Sergio Conceicao. A proposito di cambiamenti: da tempo a Casa Milan c’è un avvicendamento di figure in società e l’ultimo è avvenuto proprio negli ultimi mesi.

Milan, ecco la nuova Chief Brand Officer

Il Milan ha infatti deciso di sostituire Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer del club da diversi anni. Al suo posto è stata scelta Francesca Montini: la notizia era nell’aria già da qualche settimana ma adesso il club di via Aldo Rossi ha diramato finalmente l’annuncio ufficiale.

“AC Milan annuncia la nomina di Francesca Montini a Chief Brand Officer. A diretto riporto del CEO Giorgio Furlani, sarà responsabile delle direzioni marketing, branding, comunicazione, content & digital”. Il Curriculum di Montini è di altissimo profilo: ha lavorato in mercati che la società ritiene strategici, come ad esempio Medio Oriente e Stati Uniti, e per prestigiosi marchi come Nokia, Nike, Ford, Jeep e Ferrari: in quest’ultima, dal 2017 ha iniziato un percorso in crescendo fino a diventare Chief Communications Officer nel 2023. Insomma, una grande professionista per un ruolo e un ambito sempre più importante al giorno d’oggi.