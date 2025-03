Camarda via per fare spazio ad un’altra stella: ribaltone Milan

Nel futuro del giovane attaccante rossonero potrebbe esserci una cessione per poter giocare con maggiore continuità.

La stagione di Francesco Camarda non è stata quella che lui e il Milan avevano pianificato inizialmente. Doveva essere una punta di diamante dell’Under 23 in Serie C, poi le cose sono andate diversamente.

Il centravanti 17enne aveva iniziato la stagione con il Milan Futuro, affrontando tutto le difficoltà previste per un giovane calciatore che si cimenta per la prima volta in un campionato professionistico. Poi è stato chiamato in Prima Squadra, a causa dell’emergenza attaccanti di Paulo Fonseca, e vi è rimasto per mesi. Poche presenze, pochi minuti e la sensazione che non fosse la cosa migliore per la sua crescita.

Vero che allenarsi con i “grandi” può essere di aiuto, però un ragazzo ha bisogno soprattutto di giocare. Avrebbe dovuto essere rimandato nel Milan Futuro ben prima di quanto fatto recentemente. Ha giocato titolare nelle ultime tre giornate di Serie C contro Perugia, Pineto e Pontedera: purtroppo 0 gol e, soprattutto, solo 2 punti conquistati.

Calciomercato Milan, Camarda via in prestito?

L’Under 23 allenata da Massimo Oddo rischia davvero di retrocedere in Serie D, tutti devono dare il massimo fino al termine della stagione. Camarda ci tiene a dare il suo contributo per evitare un risultato fallimentare del Milan Futuro, oggi in zona playout nella classifica del Girone B della Serie C.

A giugno Camarda e il suo entourage dovranno anche confrontarsi con la dirigenza rossonera per decidere cosa fare nella prossima stagione. Il giovane attaccante resterà a Milano oppure verrà ceduto in prestito per poter giocare con maggiore continuità? Già nel mercato invernale sembrava a un passo dal prestito al Monza: qualche fonte aveva dato l’accordo per fatto, poi l’operazione è saltata. Non è detto che il club brianzolo, a rischio retrocessione in Serie B, non possa rifarsi avanti.

Adriano Galliani ha ottimi rapporti con il Milan, al quale ha venduto Warren Bondo e dal quale ha preso in prestito secco Kevin Zeroli. Pure del futuro di quest’ultimo ci sarà da discutere a fine stagione. E non bisogna escludere una permanenza a Monza.

In caso di cessione di Camarda, è possibile che tocchi a Filippo Scotti fare il passaggio nel Milan Futuro e magari entrare anche nel giro della Prima Squadra. L’attaccante classe 2006 sta disputando una buona stagione con la Primavera di Federico Guidi: 11 gol e 7 assist in 38 presenze. Era un esterno offensivo e in questi mesi ha giocato da attaccante del 4-3-3 rossonero, un ruolo che si è rivelato azzeccato per lui.