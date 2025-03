Il Milan ha scelto il prossimo colpo: tifosi felicissimi

Importanti novità di mercato sui prossimi acquisti del Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato che si aprirà la prossima estate. I tifosi sono entusiasti dopo le ultime notizie.

Il treno Champions sembra perso per il Milan che, comunque, tenterà nel miracolo di agguantare il quarto posto. La speranza, infatti, è l’ultima a morire per i rossoneri che sabato hanno vinto in rimonta, in casa, contro il Como.

Intanto, la sosta per le Nazionali sarà decisiva per fare il punto della situazione riguardo il Milan del futuro, con la società che s’è già messa a lavoro per riorganizzare l’area tecnica, prendere un nuovo direttore sportivo ed anche un altro allenatore, visto che a fine stagione ci sarà la separazione con Sergio Conceicao.

Il portoghese, consapevole del suo destino, tenterà di tutto per finire al meglio la sua esperienza in rossonero. Il Milan è ancora protagonista in Coppa Italia, con la semifinale contro l’Inter ancora da giocare.

Intanto, arrivano nuove voci di mercato riguardo i prossimi colpi da fare. La società ha già le idee chiare: ecco tutti i dettagli.

Sarà una sessione di mercato particolarmente movimentata per il Milan che è pronta ad accogliere in squadra diversi giocatori oltre che un nuovo allenatore che dovrà dare un volto a questa rosa.

Le aspettative sono alte, da parte della tifoseria organizzata, che si aspetta un cambio di passo da questa proprietà che questa volta non può fallire. Ecco perché per la panchina si valutano nomi di alto profilo, come Massimiliano Allegri.

Quale sarà il primo colpo del Milan?

Il Milan è già proeittato alla prossima stagione ed è per questo motivo che nelle prossime settimane sono attese novità riguardo anche la scelta del prossimo direttore sportivo e dell’allenatore, fino con Conceicao ci sarà l’addio.

Intanto, secondo quanto riportato da tmw, per il centrocampo il Milan ha un solo obiettivo in mente. A prescindere da chi arriverà, il club rossonero è pronto a fare follie per il giocatore italiano

La proprietà vuole dare subito un segnale e portare al Milan Samuele Ricci, che resta in pole position per il prossimo mercato dei rossoneri. Cairo chiede 30 milioni di euro, le parti si riaggiorneranno a breve ma la sensazione è che i rossoneri siano pronti a fare il grande investimento per rinforzare la mediana con l’arrivo del centrocampista.

Intanto, anche per la difesa la società è a lavoro per individuare il sostituto di Theo Hernandez che andrà sicuramente via. Tra i nomi facci c’è sempre De Cuyper, che è il profilo che piace di più alla società. In seconda battuta c’è Mitchell del Crystal Palace.