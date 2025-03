La storia si ripete: è pronto a lasciare il Milan

Ancora un flop da parte del top player che ha deluso anche al Milan: è destinato a lasciare i rossoneri al termine della stagione

In casa Milan ci sono davvero pochi dubbi in merito al futuro di uno degli elementi della rosa che, salvo clamorosi ribaltoni, lascerà i rossoneri una volta che sarà conclusa la stagione.

Nella sofferta vittoria ottenuta in casa contro il Como che ha permesso ai rossoneri di conquistare tre punti, ancora una volta si è visto pochissimo Joao Felix. Arrivato nella sessione di gennaio in prestito dal Chelsea, dal talento portoghese sia la società che i tifosi si aspettavano qualcosa di più ed invece neanche un allenatore come Sergio Conçeiçao, lusitano come lui, è riuscito a tirare fuori tutto il suo potenziale.

Pur mostrando in alcune occasioni sprazzi di quello che è il suo talento, a livello di prestazioni Joao Felix è stato parecchio discontinuo, non rendendo mai come ci si aspettava da uno come lui. L’obiettivo del Milan è il quarto posto e sperava che Joao Felix potesse dare una mano. Invece, proprio come accaduto al Chelsea, il portoghese ha fallito e nonostante manchino ancora due mesi al termine della stagione, il Milan avrebbe già preso una decisione sul suo futuro, scegliendo di non esercitare l’opzione di acquisto presente nell’accordo con il club inglese.

Milan, Joao Felix bocciato: il portoghese farà ritorno al Chelsea

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan avrebbe già deciso quale sarà il futuro di Joao Felix. Il portoghese non ha convinto i rossoneri che speravano potesse rivelarsi un giocatore chiave per raggiungere il quarto posto ed a fine stagione farà ritorno al Chelsea.

Il Milan aveva ed ha tutt’ora la possibilità di riscattare il giocatore versando nelle casse del club inglese 40 milioni di euro, ma visto il rendimento del talento portoghese avrebbe deciso di non riscattarlo. Ad oggi, Joao Felix ha fatto fin troppo poco per guadagnarsi un posto nella rosa rossonera del prossimo anno e a meno che non inizi a segnare a raffica, dando un contributo importante da qui a fine stagione, è destinato a tornare a Londra.

Non una bella notizia per il Chelsea che sperava, invece, di poter liberarsi del portoghese e del suo ingaggio. Il club londinese si augura che il portoghese possa dare ora il meglio di sé fino al termine della stagione in modo tale da attirare nuovi acquirenti. Una speranza nutrita dallo stesso Joao Felix che a 25 anni ha ancora tante possibilità di riscattare una carriera che appare già in declino.