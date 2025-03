Lo voleva alla Juve, ora Allegri ha deciso di portarlo al Milan

Massimiliano Allegri è il nome più caldo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione con il tecnico livornese che appare la possibilità numero uno per i rossoneri.

In attesa di giungere a fine stagione e capire se effettivamente sarà l’ex tecnico della Juventus a guidare la squadra in vista del 2025/2026, si iniziano a susseguire le voci di mercato e le presunte richieste dell’allenatore alla dirigenza.

La vittoria in casa contro il Como, giunta dopo l’ennesima rimonta, ha messo il Milan nella condizione di poter tornare a sperare in una qualificazione ad una coppa europea in vista della prossima stagione. I rossoneri sanno quanto sia fondamentale, sia per questioni di obiettivi sportivi che per bilancio, centrare la qualificazione ad una coppa con la Champions League che ormai appare compromessa. Nel frattempo sono tanti i nomi che circolano attorno al mondo rossonero con un difensore che è stato accostato al Milan essendo da sempre nel mirino di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, un difensore nel mirino: è un pupillo di Allegri

Giorgio Scalvini sarebbe uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima stagione. Il difensore centrale, rimasto fermo praticamente per tutta la stagione, è un calciatore che da tempo è sul taccuino di Massimiliano Allegri con l’allenatore che provò a portarlo alla Juventus in passato.

Classe 2003, nonostante la giovane età, può essere considerato già uno dei punti fermi dell’Atalanta. Con 89 presenze in Serie A più altre nelle coppe, il centrale ha già vestito la maglia dei bergamaschi per 107 volte. Il difensore piace a diverse big, sia in Italia che in Europa che, nonostante gli infortuni ne abbiano condizionato la stagione, sono pronte a fare un tentativo con i bergamaschi durante la prossima estate per assicurarsi il cartellino.

Allegri considera Scalvini uno degli obiettivi di mercato più importanti del Milan con i rossoneri che hanno necessità di sistemare la propria difesa in vista della prossima stagione. Al momento nessuno dei quattro centrali in rosa appare certo della riconferma considerata l’annata difficile della retroguardia rossonera. La richiesta dell’Atalanta, però, si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una somma che, senza la qualificazione alla Champions League, appare difficile da raggiungere per i rossoneri.

In casa Milan intanto si fanno i conti su quali potrebbero essere i giocatori da confermare in vista della prossima stagione. Per quello che riguarda la difesa è possibile che Matteo Gabbia resti ancora in rossonero con il ruolo di alternativa mentre Tomori appare destinato all’addio. Dovrebbe restare a Milanello uno solo tra Thiaw e Pavlovic con i due che hanno diverso mercato soprattutto all’estero.