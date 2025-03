Milan in Champions League: deve succedere ciò che non è successo finora

La classifica dice che la squadra di Conceicao può ancora credere nel raggiungimento del quarto posto, anche se l’andamento della stagione non induce all’ottimismo.

Svantaggio, rimonta e vittoria. Dopo il Lecce, il Milan ha sconfitto anche il Como con la stessa modalità. A Lecce si era ritrovato addirittura sotto di due gol e ne ha dovuti segnare tre, mentre sabato a San Siro lo svantaggio era di sola rete.

La squadra di Sergio Conceicao è riuscita a ribaltare due situazioni un po’ complicate e questo dovrebbe dare morale per il prosieguo della stagione. Come ha sottolineato lo stesso allenatore portoghese, l’atmosfera attorno ai suoi giocatori non è delle migliori e li condiziona, anche se dei professionisti di alto livello dovrebbero lavorare sempre al massimo senza farsi influenzare da fattori “esterni”. Aver vinto due partite di fila fa respirare il gruppo, ora diviso tra chi resterà a Milanello e chi andrà in nazionale durante questa sosta.

Il Milan può qualificarsi alla prossima Champions League?

I 6 punti conquistati contro Lecce e Como hanno ridato al Milan qualche speranza di potersi qualificare alla prossima Champions League. Rimane un obiettivo comunque difficile da raggiungere, però la classifica della Serie A dice che i rossoneri sono noni con 6 punti di distanza dal quarto posto. Mancano 9 giornate da disputare e, teoricamente, tutto è ancora possibile.

Ci sono diverse squadre davanti, pertanto serve quasi un’impresa per riuscire ad avere la meglio. Inoltre, l’andamento del Milan in questo campionato non induce esattamente all’ottimismo. Ci sono stati alti e bassi, non c’è mai stata la continuità di risultati positivi necessaria e sono stati buttati via troppi punti. Bastava fare leggermente meglio per essere un po’ più in su e avere maggiori chance di raggiungere quello che era l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. I rimpianti non mancano e rischiano di essere davvero grandi se all’ultima giornata della Serie A i rossoneri saranno fuori dalla più importante competizione UEFA per club.

Nelle ultime nove giornate di campionato il gruppo di Conceicao deve fare qualcosa che finora non è mai riuscito a fare: scendere in campo sempre con il giusto approccio, essere squadra per 90 minuti, avere più solidità difensivamente e concreto in fase offensiva, mettere insieme un filotto di vittorie. Servono tutti questi ingredienti, oltre a un po’ di fortuna con i risultati delle rivali, per rimontare in classifica e prendersi un posto nella prossima Champions League.

Nella prossima giornata di Serie A i rossoneri affrontano il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, una partita probabilmente decisiva per entrambe le squadre. Quella di Conceicao deve vincere per non vedere sfumare la chance di andare in Champions, mentre quella di Antonio Conte vuole evitare di “regalare” lo Scudetto all’Inter di Simone Inzaghi. Il Milan dovrà mettere in campo una prestazione di grande maturità: ci riuscirà?

LE AVVERSARIE DEL MILAN NELLE PROSSIME 9 GIORNATE DI SERIE A