Theo Hernandez alla rivale, ci siamo: il giocatore è già in città

Theo Hernandez insieme a due ex compagni di squadra: la foto pubblicata su Instagram è piena di nostalgia

Non è stata finora una stagione facile per Theo Hernandez. Anzi, in molti concordano che si tratti della sua peggior annata da quando veste la maglia del Milan. I fattori che hanno inciso sullo scarso rendimento sono diversi. C’è sicuramente un problema di condizione fisica, mai davvero al top, e problemi di adattamento dal punto di vista tecnico e tattico. A questo, poi, si aggiungono anche vicende fuori dal campo che hanno certamente lasciato strascichi come, ad esempio, il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare.

In scadenza a giugno 2026, ad oggi da parte del Milan non sembra esserci la volontà di arrivare ad un accordo; al contrario, il giocatore, tramite il suo entourage, ha sempre espresso la voglia e l’intenzione di restare. D’altronde i rossoneri a gennaio lo avevano venduto al Como per 40 milioni: un esempio abbastanza semplice di quella che è oggi la situazione. E senza rinnovo, a giugno è difficile pensare ad una permanenza. Theo Hernandez però è molto chiaro: se proprio deve andar via, lo fa soltanto per una big. E questo può certamente complicare le cose.

Theo Hernandez insieme a Calabria e Donnarumma

Theo Hernandez prenderà quindi in considerazione solo grandi squadre come Real Madrid, Bayern Monaco e… Psg. E su quest’ultima potrebbero esserci delle attente valutazioni: il terzino francese è legato a Parigi per questioni di nazionalità ma anche perché lì ci gioca suo fratello Lucas, al quale è molto legato, e anche Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere rossonero che è ormai diventato un senatore della squadra parigina.

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Davide Calabria è subito diventata virale: il terzino, passato al Bologna a gennaio scorso, è in compagnia di Donnarumma e, appunto, di Theo Hernandez. “C’era una volta…” ha scritto l’ex capitano rossonero con un sentimento di grande nostalgia per gli anni passati. Una foto che ovviamente non ha alcun tipo di significato dal punto di vista del mercato: Theo Hernandez è a Parigi per gli impegni con la Nazionale e non c’è alcun tipo di motivazione legata ad un trasferimento al Psg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davidecalabria2)

C’è da dire però che la capitale francese può diventare una possibilità per il suo futuro ma la sua priorità resta il Milan. I rossoneri devono fare chiarezza sulla questione e capire cosa fare: se andare avanti con lui o se, invece, metterlo alla porta come accaduto a gennaio. Non ci resta che attendere e capire come finirà questa vicenda.