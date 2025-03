Theo Hernandez è un enigma: la verità dietro al cambio

Il terzino francese, convocato da Didier Deschamps, è stato sostituito nel corso del match contro il Como: ecco cosa è successo

Sabato serata contro il Como è arrivata la seconda vittoria consecutiva del Milan. Una vittoria che permette ai rossoneri di accorciare sul quarto posto e di dare serenità ad un ambiente mai davvero tranquillo. Sergio Conceicao così potrà lavorare a Milanello, anche se con pochissimi giocatori, senza le voci che lo vorrebbero fuori dal centro sportivo di Carnago già in questa stagione.

La rosa, come detto, sarà ridotta all’osso, per via delle chiamate delle nazionali. Tra i giocatori assenti ci sarà anche Theo Hernandez. Didier Deschamps, nonostante un periodo per nulla brillante, ha deciso di convocare il francese. D’altronde – come ammesso dal Ct – le qualità del terzino non si discutono. Qualità che magari potranno emergere in un contesto diverso.

Nel frattempo, però, si continua a parlare di Theo Hernandez. Sabato è stato sostituito all’intervallo. Una sostituzione che in realtà non dovrebbe più sorprendere visto il rendimento, ma contro il Como non aveva fatto così male da essere bocciato al termine del primo tempo.

Theo Hernandez in Nazionale: in vetrina per il futuro

Quando Alex Jimenez stava ultimando il riscaldamento, in molti a San Siro. hanno pensato che avrebbe preso il posto di Kyle Walker, non perfetto in occasione del gol subito, o di Yunus Musah, decisamente il peggiore in campo, con l’abbassamento di Tijjani Reijnders. Il non vedere, poi, in campo Theo Hernandez ha fatto così un po’ di rumore, ma la vittoria arrivata in rimonta, ha permesso di archiviare l’accaduto come se nulla fosse successo.

A svelare il motivo del cambio è oggi, però, La Gazzetta dello Sport, che scrive come il calciatore abbia chiesto di essere sostituito per via di un fastidio al polpaccio. Un fastidio che però non gli ha impedito di rispondere, come detto, alla convocazione della Francia. Le prossime partite in Nazionale saranno così un modo per mettersi in mostra. Chissà che qualche big non torni a bussare alla porta del Milan con una proposta concreta.

Il futuro di Theo Hernandez, d’altronde, continua ad essere appeso ad un filo. La separazione con il Milan è sempre più probabile, ma non è stata scritta ancora la parola fine. Servirebbe chiaramente un rinnovo, anche se non è da escludere un addio a parametro zero nel 2026.